Alessio: "Conte mi ha detto che sarei stato pazzo a non andare all'Inter, ma volevo allenare"

Dopo tanti anni insieme tra , e , le strade di Antonio Conte e di Angelo Alessio si sono separate. Lo storico vice del tecnico salentino non ha infatti voluto andare all'.

Alessio è diventato ufficialmente l'allenatore del , squadra di prima divisione scozzese. Una scelta a sorpresa, spiegata dalla voglia del vice di diventare il primo allenatore.

Come ha spiegato ai microfoni dell''Herald', la voglia di iniziare una nuova sfida e una nuova carriera.

"Conte mi ha chiesto di seguirlo all'Inter, mi ha detto che sarei stato un pazzo a non andare. Dopo otto anni insieme però arriva il momento in cui si vuole di più, una nuova sfida. Per questo gli ho spiegato il mio desiderio di diventare allenatore. Credo che questa sia una grande opportunità per me per iniziare una nuova carriera".