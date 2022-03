Alessia Russo storica: suo il primo goal delle United Women davanti ai tifosi a Old Trafford

C'è un po' di Italia nella storia delle Manchester United Women che, nella giornata di oggi, scrive una pagina indimenticabile del calcio femminile inglese: e non solo per la vittoria contro l'Everton, in rimonta, in Super League.

Per le United Women si trattava della prima gara disputata a Old Trafford davanti ai tifosi dei Red Devils: un evento unico, visto che di solito le partite interne vengono giocate al Leigh Sports Village. Questa volta no: un po' per la sosta delle Nazionali, un po' perché prima o poi doveva accadere. Giusto così.

Era già successo, ma in maniera diversa: le United Women hanno giocato al "Teatro dei Sogni" contro il West Ham nel marzo del 2021, ma senza pubblico viste le restrizioni per il Covid.

Ed effettivamente è stata un'emozione indescrivibile, spezzata dalla rete di Claire Emslie che al 4' ha portato in vantaggio l'Everton. Ma non può finir così: non nel giorno della storia.

E al 35' Old Trafford esulta: a siglare il momentaneo pareggio Alessia Russo, nome evidentemente di origini italiane, calciatrice simbolo della formazione allenata da Marc Skinner.

CHI È ALESSIA RUSSO

Classe 1999, Alessia Russo è nata a Maidstone, nella contea del Kent: ha origini italiane e precisamente siciliane. Suo nonno si è trasferito in Inghilterra negli anni Cinquanta, mentre sia suo padre, Mario Russo, che suo fratello, Giorgio Russo, hanno giocato in non-league.

E' arrivata al Manchester United nel 2020 dopo le esperienze in USA, in North Carolina, e prima al Chelsea e al Brighton. Sempre dal 2020 fa stabilmente parte della Nazionale femminile inglese maggiore, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili conquistando un terzo posto agli Europei Under 17 in Bielorussia nel 2016 e un terzo posto ai Mondiali Under 20 in Francia nel 2018.

UNA GIORNATA STORICA

Dopo il goal di Alessia Russo la partita cambia: al 54' ci penza Katie Zelem a portare in vantaggio le padrone di casa trasformando un calcio di rigore, mentre a 5 minuti dalla fine ancora lei. Ancora la Russo, autrice della prima doppietta della storia delle Manchester United Women davanti ai suoi tifosi, a Old Trafford. Con un po' di Italia nel sangue.