Alessandro Nesta, leadership ed eleganza: ultimo capitano della Lazio Scudettata

Alessandro Nesta compie 44 anni: era lui il capitano dell'ultima Lazio capace di vincere lo Scudetto nella stagione 1999-2000.

Sono passati quasi 20 anni dall'ultima volta che la ha saputo conquistare lo Scudetto in : nella stagione 1999-2000 l'Aquila festeggiava in un finale thrilling ai danni della con una formazione di altissimo livello guidata da Alessandro Nesta, ultimo capitano Scudettato del club biancoceleste.

L'ex difensore compie oggi 44 anni: cresciuto calcisticamente nel vivaio laziale fa tutta la trafila nelle giovanili per esordire in il 13 marzo 1994 sotto la guida di Dino Zoff. Una storia d'amore con la squadra capitolina lunga otto anni, culminata con il trionfo nazionale nel secondo titolo della storia del club.

La stagione 1999-2000 fu una stagione memorabile con la doppietta Scudetto e : erano gli anni delle 'sette sorelle' in Serie A ed era la Lazio di Boksic, Mancini, Simone Inzaghi, Salas, Veron, Stankovic, Simeone, Mihajlovic e Nedved. Una vera e propria corazzata guidata da Sven Goran Eriksson.

Altre squadre

La vittoria arriva proprio all'ultima giornata: i capitolini archiviano subito la pratica Reggina con un netto 3-0, ma serve la sconfitta della Juventus a . Il ko di Madama diventerà celebre per il goal di Calori, che sotto il diluvio del capoluogo umbro negò il tricolore ai bianconeri facendo esplodere la biancoceleste.

Nesta chiuse la stagione con 41 presenze e un rendimento impressionante: soltanto 4 cartellini gialli in campionato in quella magica annata per un leader silenzioso ed elegante, un muro invalicabile per i tanti attaccanti di livello mondiale presenti in Italia al termine degli anni '90.

La storia di questa cavalcata trionfale riecheggia ormai da settimane nella memoria dei tifosi, che in questa travagliata stagione stanno ammirando una Lazio capace di tenere testa alla Juventus dominatrice degli ultimi anni: proprio quei bianconeri che avevano sorpassato all'ultimo respiro 20 anni fa.

Tra i tanti tifosi biancocelesti di oggi c'è proprio lui, Alessandro Nesta, che oggi allena un in piena lotta per la promozione in Serie B. Attualmente terzo in classifica a soli due punti dalla zona che vale la promozione diretta: dopo aver guidato il Miami FC e il Perugia senza particolare fortuna, il tecnico classe '76 potrebbe tornare a vivere come la sua ex squadra una stagione importante.