Il retroscena di Alessandro Moggi: “Proposi Cristiano Ronaldo alla Lazio, Cragnotti rifiutò”

Cristiano Ronaldo poteva diventare un giocatore della Lazio. Sergio Cragnotti decise di non chiudere: “Voleva il Ronaldo ‘vero’”.

La storia del calcio è stata scandita da decisioni più o meno buone. A volte delle intuizioni possono essere felicissime, altre volte invece possono rivelarsi non propriamente centrate.

Lo sa evidentemente bene anche Sergio Cragnotti che tra il 1992 ed il 2003 ha costruito quella che è stata la probabilmente più forte di tutti i tempi. In biancoceleste ha portato giocatori di livello mondiale che poi gli hanno consentito di vincere uno Scudetto, due Coppe , due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa Europea, ma non ha avuto l’intuizione di chiudere quello che si sarebbe potuto rivelare il suo colpo più importante in assoluto: Cristiano Ronaldo.

Era ancora un giovane talento che giocava in quello che venne proposto all’ex presidente della Lazio che, sentendo il suo nome, si limitò a rispondere che lui voleva il vero Ronaldo. Ovvero il Fenomeno.

"Cragnotti rispose 'Non rompetemi il cazzo, portatemi quello vero'", è il ricordo di Piero Chiambretti, conduttore di Tiki Taka. E Alessandro Moggi, ovvero colui che propose l’operazione a Cragnotti, presente in collegamento con il programma ha confermato tutto.

“Confermo assolutamente. Fummo noi della GEA a portare la cosa sul tavolo di Sergio Cragnotti, ma all’epoca Cristiano era un giovane ragazzo di grandissime speranze di 18 o forse addirittura 17 anni e la risposta fu ‘Portatemi Ronaldo il Fenomeno, quello vero e non questo qui’. Anche un presidente grande e illuminato può sbagliare”.

Un vero e proprio ‘sliding doors’ per il fuoriclasse lusitano che poi sarebbe passato al iniziano a scrivere le pagine più importanti della sua leggendaria carriera.