Alessandro Matri: bomber dalla doppia vita a Milan e Juventus

Fresco di tacchetti appesi al chiodo, il 'Mitra', cresciuto in rossonero, per la Vecchia Signora s'è rivelato sempre e costantemente una certezza.

e , ovvero due delle squadre più importanti d'Europa. Aver giocato con entrambi non è certo roba da tutti, ma Alessandro Matri c'è riuscito. Carriera iniziata con i rossoneri, risposati nuovamente in seguito. In mezzo i successi con Madama.

Da una parte, la Vecchia Signora, club in cui il 'Mitra', che ha appena appeso gli scarpini al chiodo, è diventato grande tra i grandi, con in bacheca tre scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa .

Dall'altra, il Diavolo, che ha avuto il grosso merito di credere nelle potenzialità dell'ormai ex centravanti di Sant'Angelo Lodigiano, tanto da concedergli l'opportunità di esordire in - il 24 maggio 2003 - in occasione del 4-2 imposto dai padroni di casa del Piacenza a campionato ormai chiuso.

Altre squadre

Esperienze che hanno avuto un inizio e una fine. E poi un altro inizio e un'altra fine. Perché Matri la casacca bianconera l'ha sfoggiata dal gennaio 2011 all'agosto 2013, con una rapida ulteriore parentesi nel febbraio 2015. Discorso analogo all'ombra del Duomo, con l'approdo - da giocatore affermato - alla corte di Max Allegri. Un'avventura, però, tutt'altro che entusiasmante.

Esempio di professionalità e abnegazione, Matri ha incarnato alla perfezione lo stile : mai una parola fuori posto e, soprattutto, tanti fatti. Insomma, proprio come piace al presidente Andrea Agnelli, ammiratore in prima linea del suo ex numero 32.

Il 'Mitra' in bianconero ha segnato 31 goal in 92 presenze. Il più delle volte, reti extra lusso. Come quella nella stagione 2014-2015, in finale di : piettone destro ai supplementari e battuta. Ma sempre nella stessa edizione, in semifinale, Matri apriva le marcature a Firenze. Vittoria, poi, ottenuta con il punteggio di 0-3.

E poi c'è il match col Milan del goal di Muntari, una clamorosa svista che a otto anni di distanza fa ancora notizia. Partita in cui l'ex centravanti juventino siglava l'1-1 finale. Un lampo importante che, nelle settimane successive, avrebbe significato molto in chiave primo scudetto dell'era Antonio Conte.

Insomma, Matri le sue soddisfazioni se l'è tolte. Eccome. Contribuendo, a suon di reti, a costruire un'egemonia nostrana ancora in voga. Il tutto, forte della stima di una società che pur di assicurarsi l'ex centravanti lombardo decideva di spendere 18 milioni complessivi.

Musica per le orecchie delll'ex patron del , Massimo Cellino, abituato a compiere cessioni da urlo. Ma anche per quelle di Madama, ampiamente ripagata sul campo.

"E’ strano come la conclusione di questo turbine di riflessioni sia uscito dalla mia bocca senza che quasi me ne rendessi conto, ma era lì, ed aspettava solo il momento giusto. Voglio ringraziare tutti: i tifosi, le società di calcio, tutte le persone che mi hanno affiancato e voluto bene, i miei procuratori, in particolare il grande Tullio Tinti, i compagni e gli allenatori, che mi hanno fatto sentire la loro presenza durante il mio percorso professionale".

Il resto è storia. Sì, di un attaccante che ha saputo arrivare al successo profondendo sempre e costantemente la massima umiltà. Il modo migliore per decidere, a 35 anni, di dedicarsi a un'altra storia. Ancora tutta da scrivere.