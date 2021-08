Alessandro Bianco, il baby regista che può prendersi la Fiorentina

La Fiorentina pesca dal proprio vivaio e lancia il centrocampista classe 2002. Italiano lo esalta: "Ragazzo intelligente, bellissima sorpresa".

Nel ritiro estivo di Moena prende forma la prima Fiorentina targata Vincenzo Italiano. Nel cuore della Val di Fassa la formazione viola continua il proprio lavoro di preparazione in vista del campionato di Serie A che scatta tra tre settimane.

Un precampionato dal menù ricchissimo e che ha già saputo offrire la prima grande sorpresa dell'estate gigliata: Alessandro Bianco. Anni 18, ruolo centrocampista.

Sfruttando la contemporanea assenza di Pulgar e di Amrabat, il tecnico fiorentino ha affidato al ragazzo proveniente dalla Primavera le chiavi del centrocampo viola durante la fase di precampionato. Una scelta che, risultati alla meno, si è rivelata assolutamente azzeccata:

"Bianco? "Ragazzo intelligente, bellissima sorpresa. Ha giocato sempre da mezzala, ma gli ho chiesto di fare il play. Ha dato grande disponibilità e si è messo in mostra, complimenti a lui. Un ragazzo che deve fare strada deve comportarsi così".

L'investitura da parte dell'allenatore nativo di Karlsruhe è di quelle che non lasciano indifferenti. Niente retorica, niente frasi di circostanza, ma pura e riscontrata realtà. Il ragazzo nativo di Torino, cresciuto nel settore giovanile granata primo di passare nella 'cantera' viola, ha già offerto riscontri più che positivi orbitando nel reparto di mezzo dei toscani dando mostra di una stoffa che sembra essere di quelle decisamente pregiate.

Nato come mezz'ala, Bianco ha nel proprio bagaglio tempi di inserimento, intelligenza tattica ma soprattutto una cifra tecnica sopra la media. Motivo che ha spinto Italiano a "snaturarlo" dal suo originario ruolo di mezzala, orientandolo verso la cabina di regia.

L'aggiustamento tattico non ha affatto scombussolato gli equilibri di un ragazzo che, con personalità, si è calato immediatamente nella parte offrendo un responso importante. E a questo punto, l'ex allenatore dello Spezia starebbe valutando, concretamente, la possibilità di mantenerlo in pianta stabile nel giro della prima squadra proprio in qualità di 'play'.

Ai nastri di partenza della stagione, Pulgar rimane il titolare indiscusso in quella precisa fetta di campo ma la sorpesa Bianco potrebbe rappresentare qualcosa di più di una semplice alternativa.