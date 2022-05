Alessandria-Vicenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ALESSANDRIA-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Alessandria-Vicenza

• Data: venerdì 6 maggio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport, Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Ultima giornata della Serie B 2021/2022. Una stagione difficile per Alessandria e Vicenza, che si sfidano in una gara che può cambiare le sorti della stagione dei veneti.

I piemontesi sono infatti matematicamente condannati alla spada di Damocle dei playout, ma dovranno scoprire quale squadra affronteranno.

Il Vicenza in questo momento si trova al diciottesimo posto in classifica, ma con una vittoria e una contemporanea sconfitta o pari del Cosenza avrebbe ancora una possibilità di giocarsi i playout.

All'andata a imporsi sono stati i veneti per 2-1, con la doppietta di Diaw e il goal degli ospiti siglato da Chiarello.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ALESSANDRIA-VICENZA

La sfida tra piemontesi e veneti si giocherà venerdì 6 maggio allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, con calcio d'inizio previsto per le ore 20:30.

DOVE VEDERE ALESSANDRIA-VICENZA IN TV

Tante le possibilità a disposizione per assistere all'incontro, che sarà visibile su DAZN in diretta streaming sulle smart tv compatibili di ultima generazione. In alternativa ci si può collegare all'app ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la diretta dell'incontro la manderà in onda Sky sul canale Sky Sport (numero 259 del satellite). Infine la gara sarà visibile anche grazie a Helbiz Live visibile tramite app anche sulle smart tv.

ALESSANDRIA-VICENZA IN DIRETTA STREAMING

In streaming l'incontro è fruibile collegandosi al sito di DAZN da pc fisso e sull'app per dispositivi mobili, mentre Sky Go mette a disposizione la sua app Sky Go per gli abbonati che vogliono seguire la gara.

In streaming la sfida si potrà vedere anche su Helbiz Live, collegandosi al sito internet ufficiale della piattaforma o scaricando la relativa app per smartphone e tablet.

Infine c'è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, disponibile a coloro i quali sono in possesso del Pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal potrete seguire tutti gli aggiornamenti su Alessandria-Vicenza in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete a disposizione tutte le informazioni sugli avvenimenti live della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA-VICENZA

Longo punta sul suo collaudato 3-4-2-1 con Pisseri in porta e la linea difensiva composta da Mantovani, Casarini e Prestia. Sulla linea di metà campo andranno Lunetta e Parodi sugli esterni e la coppia Gori-Milanese centrale. Chiarello e Palombi ad assistere l'unica punta Marconi.

Baldini tenta il tutto per tutto confermando gli undici in grado di sconfiggere il Parma e ridare una chance alla sua squadra. Contini tra i pali, Bruscagin-De Maio-Brosco come trittico difensivo. Maggio e Lukaku laterali, Cavion e Znta nel cerchio di centrocampo. Ranocchia e Cruz dietro il centravanti Diaw.

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Mantovami, Casarini, Prestia: Lunetta, Milanese, Gori, Parodi; Chiarello, Palombi; Marconi. All. Longo.

VICENZA (3-4-2-1): Contini: Bruscagin, De Maio, Brosco; Lukaku, Zonta, Cavion, Maggio; Ranocchia, Cruz; Diaw. All. Baldini