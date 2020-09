Alessandria-Sampdoria, Eusepi squalificato tre turni per insulti xenofobi

Umberto Eusepi è stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo per insulti xenofobi, dopo l'amichevole contro la Sampdoria.

Un vero e proprio caso più unico che raro è andato in scena nell'amichevole tra e Alessandria. Umberto Eusepi, attaccante di 31 anni in forza ai Grigi, è stato addirittura squalificato per tre turni.

Non capita tutti i giorni di vedere una squalifica del genere durante una gara amichevole. Secondo quanto si legge sul comunicato del Giudice Sportivo, Eusepi è stato squalificato per aver proferito "insulti xenofobi".

"Chiedo scusa alla società, ai compagni e a tifosi. Mi rendo conto che, purtroppo, questo gesto avrà ripercussioni sull’inizio di stagione, mi pento profondamente e assicuro che non accadrà più".

Queste le scude del giocatore, affidate ad una nota diffusa dall'Ufficio Stampa dell'Alessandria. Sarà un inizio complicato per Eusepi, fuori causa per tre turni.

Tra l'altro nel punteggio finale di 2-2 contro la Sampdoria, Eusepi aveva anche realizzato uno dei goal.