Dopo il pari all'andata, Alessandria e Padova si affrontano nel ritorno. Tutto sul match, da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

ALESSANDRIA-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo lo 0-0 dell'andata, Alessandria e Padova si affrontano nel ritorno della finale playoff di Serie C. Si preannuncia una gara tiratissima tra quella allenata da Longo e quella diretta da Mandorlini. Domenica scorsa all'Euganeo pari a reti inviolate, al Moccagatta, invece, le due squadre dovranno dare tutto. In caso di parità al 90', supplementari ed eventuali calci di rigori. La finale dei playoff stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana.

Il Padova ha chiuso la stagione regolare del girone B con 79 punti, a pari merito col Perugia ma sono stati gli umbri a staccare subito il pass per la B in virtù degli scontri diretti. L'Alessandria, invece, ha concluso la stagione regolare di Serie C girone A al secondo posto, dietro il Como direttamente promosso in B.

Sono 80 le sfide tra le due squadre: 29 vittorie per parte e 21 pareggi. Il Padova non si impone al Moccagatta dal 1981.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Alessandria-Padova: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ALESSANDRIA-PADOVA

Alessandria-Padova, finale di ritorno dei playoff di Serie C, si giocherà allo Stadio "Moccagatta" di Alessandria, giovedì 17 giugno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

La finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Padova e Alessandria verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti per trasmettere le partite di Serie C. Sottoscrivendo l'abbonamento sarà possibile seguire il match su smart tv che sia compatibile con l'app dedicata. È prevista anche la trasmissione in chiaro della partita su Rai Sport (canale 57 in HD e 58 in SD del digitale terrestre).

Come di consueto Alessandria-Padova si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports attraverso dispositivi come pc e notebook, tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al portale della piattaforma, in alternativa si potrà utilizzare l'app.

La diretta in streaming di Alessandria-Padova sarà visibile anche grazie al servizio streaming gratuito RaiPlay.

IN DIRETTA SU GOAL

L'attesa finale di ritorno sarà possibile seguirla anche su Goal.com con un liveblog dedicato. Al fischio finale cronaca e tabellino del match.

3-5-2 per l'Alessandria di Longo con Pisseri tra i pali, Parodi, Di Gennaro e Prestia in difesa. Mora e Giorno esterni, Chiariello, Bruccini e Celia in mezzo. Corazza e Arrighini coppia d'attacco.

4-3-3 per il Padova con Dini in porta, Pelagatti, Rossettini, Kresic e Curcio in difesa. Germano, Halfredsson e Matteo Mandorlini ad agire in mediana. Jelenic, Paponi e Biasci in avanti.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Chiariello, Bruccini, Celia; Giorno; Corazza, Arrighini. All. Longo.

PADOVA (4-3-3): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic, Curcio; Germano, Halfredsson, M. Mandorlini; Jelenic, Paponi, Biasci. All. A. Mandorlini.