L'Alessandria mancava dalla serie cadetta da 46 anni. Nel mezzo tante delusioni e poche gioie. Longo guida la riscossa dei Grigi.

Una sfida infinita, poi l'urlo di gioia ai rigori. L'Alessandria ritorna in Serie B dopo 46 anni. Lo fa battendo in una sfida tiratissima il Padova. Non sono bastati 210' per vedere un goal. La sfida dei playoff si è decisa dal dischetto con l'errore di Gasbarro e il gol di Rubin, entrato proprio al 120'. Dopo Como, Ternana e Perugia, è l'Alessandria ad essere promossa in Serie B. Per la squadra di Longo è il "risarcimento" dopo la gara persa contro il Parma nel 2017.

Malgrado mancasse da quasi 50 anni nella serie cadetta, la storia dell'Alessandria è quella di una formazione con un passato glorioso. La squadra ha disputato 13 stagioni in Serie A tra il 1929 e il 1960 e ben 20 in Serie B, l'ultima nel 1975. Nel suo palmares troviamo una vittoria nel campionato di B, uno di C, uno di Serie C2, una Coppa Italia di Serie C vinta nel 1973.

Alessandria, però, è famosa soprattutto per essere stata una delle squadra di Gianni Rivera, poi bandiera del Milan e Pallone d'oro nel 1969. Il periodo di maggiore lustro per la squadra risale ai decenni del primo dopoguerra e nel 1927 sfiorò addirittura uno scudetto. Poi un lungo oblio fatto di vittorie (poche) e sconfitte tante anche rocambolesche.

Ad esempio nel 2001-2002, in Serie C, si fa superare dal Prato proprio al photofinish dopo aver dilapato un grosso vantaggio. Nel 2003 l'Alessandria retrocede e fallisce. Ripartirà dai Dilettanti. Nel 2017, dopo un girone d'andata trionfale con record di punti e imbattibilità, si scioglie nel finale e il Livorno la beffa nel finale dopo aver rimontato dieci punti. In finale, poi, sarà il Parma a negare la promozione ai piemontesi.

Il resto è cronaca. La stagione che culmina con il ritorno in cadetteria inizia male. Con Gregucci in panchina (l'autore del miracolo in Coppa Italia nel 2016 con la sconfitta in semifinale contro il Milan) le cose non si mettono bene e alla 19esima giornata viene esonerato. Di Masi scommette sulla voglia di rivalsa di Longo, reduce dall'esperienza negativa con il Torino.

L'allenatore accetta il doppio passo all'indietro e prepara la risalita. L'Alessandria chiude al secondo posto, poi si gioca i playoff: batte la Feralpisalò, supera con il brivido l'Albinoleffe (Stanco ai supplementari beffa i lombardi), poi è lotta fino all'ultimo con il Padova. Alla fine, però, è hurra Alessandria che torna nel palcoscenico prestigioso della Serie B e Longo a 'Rai Sport' ha complimenti per tutti.