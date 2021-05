Alessandria-Feralpisalò dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Gara di ritorno del secondo turno playoff di C tra Alessandra e Feralpisalò: tutto sul match, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

ALESSANDRIA-FERALPISALO': CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Alessandria-Feralpisalò

Alessandria-Feralpisalò Data: 02-06-2021

02-06-2021 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: Rai Sport e Eleven Sports

Streaming: RaiPlay, Eleven Sports

La FeralpiSalò ha battuto l'Alessandria 1-0 nell'andata del secondo turno nazionale dei play off di Serie C, validi per la promozione in serie B e mercoledì, al Moccagatta, anche in caso di pareggio si qualificherà per la final four.

Decisivo il goal di Scarsella, che ha consegnato la vittoria alla Feralpisalò nella gara d'andata. La squadra di Moreno Longo ha però dimostrato in questa stagione di non arrendersi mai e, per questo, le sorti della qualificazione sono ancora tutte in ballo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Alessandria-Feralpisalò: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ALESSANDRIA-FERALPISALO'

Alessandria-Feralpisalò, gara di ritorno del 2° turno playoff di Serie C in programma mercoledì 2 giugno, si giocherà allo Stadio 'Moccagatta' di Alessandria. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16.30.

Sarà possibile vedere Alessandria-Feralpisalò su Eleven Sports che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match sarà visibile scaricando l'applicazione su smart tv o su un qualsiasi dispositivo collegato alla tv che supporti le app. La partita non sarà invece disponibile su Sky Sport in Pay-per-view.

Il match verrà trasmesso in chiaro anche su Rai Sport.

A disposizione anche l'alternativa streaming per seguire Alessandria-Feralpisalò. Si potrà seguire il match in diretta streaming sulla app di Eleven Sports, disponibile su tutti i dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet. Per lo streaming gratuito c'è l'opzione RaiPlay: in quest'ultimo caso basta collegarsi al sito.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Giorno, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Chiarello, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini.

FERALPISALO' (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Giani; Hergheligiu, Scarsella, Carraro; D'Orazio, Guerra, Tulli.