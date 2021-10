Il 9° turno di Serie B si apre con la sfida tra Alessandria e Crotone: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

ALESSANDRIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Punti pesanti in chiave salvezza in palio nell'anticipo della nona giornata di Serie B in programma venerdì 22 ottobre allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria. La squadra di Moreno Longo ospita il Crotone di Francesco Modesto, entrambe nelle sabbie mobili della zona retroscessione con rispettivamente 4 e 7 punti.

Segui Alessandria-Crotone su DAZN. Attiva ora

L'Alessandria arriva al match dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Como, nello scontro diretto tra neopromosse. Un ko che ha interrotto la striscia positiva della squadra di Longo con il pari a Perugia e la vittoria casalinga di misura sul Cosenza.

Dall'altra parte, il Crotone di Modesto è reduce dal successo a sorpresa sulla capolista Pisa. Gli 'squali' sono riusciti a portare a casa la prima vittoria stagionale proprio ai danni della formazione di Luca D'Angelo, imbattuta fino alla trasferta dello stadio 'Ezio Scida'. Decisive le reti nel primo tempo di Mulattieri e Zanellato, mentre ai toscani non è bastato il goal di Toure a pochi istanti dall'intervallo.

Problemi in difesa per Alessandria e Crotone: dopo otto turni, le due squadre sono rispettivamente la penultima e la terzultima difesa del campionato di Serie B, dopo il fanalino di coda Pordenone, con 18 e 16 reti al passivo.

Al 'Moccagatta' andrà in scena una sfida tra cannonieri: Corazza, attaccante dell'Alessandria a quota 5 in 8 partite, sfida Samuele Mulattieri, centravanti di proprietà dell'Inter e in prestito al Crotone, già a 6 goal in questo primo scorcio di stagione.

In questa pagina tutte le informazioni su Alessandria-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ALESSANDRIA-CROTONE

Alessandria-Crotone si giocherà venerdì 22 ottobre 2021 nel palcoscenico dello stadio 'Giuseppe Moccagatta' di Alessandria. Il fischio d'inizio della gara, valida per il 9° turno di Serie B, è in programma alle ore 20:30.

Sono disponibili varie modalità per vedere in tv Alessandria-Crotone. Su DAZN la partita sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni, con commento tecnico di Fabio Bazzani.

Su Sky, invece, Alessandria-Crotone sarà trasmessa sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre)

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Mediante DAZN, Sky Go edla sfida dell'8° turno di Serie B,sarà visibile sia sudispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il pass Sport.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Di Gennaro, Prestia, Parodi; Mustacchio, Casarini, Lunetta, Beghetto, Milanese, Corazza, Palombi. All.: Longo

CROTONE (3-4-1-2): Contini; Nedelcearu, Mondonico, Cuomo; Mogos, Zanellato, Estevez, Molina; Borrello; Mulattieri, Maric. All. Modesto