Alessandria e Albinoleffe si sfidano nella semifinale di ritorno dei playoff di C. Tutto sul match, da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

ALESSANDRIA-ALBINOLEFFE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Alessandria-Albinoleffe

Alessandria-Albinoleffe Data: 09-06-2021

09-06-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Eleven Sports, Rai Sport

Streaming: Eleven Sports, Rai Play

La gara d'andata si è conclusa 2-1 in favore dell'Alessandria. Per i padroni di casa ora la grande opportunità di giocarsi la finalissima playoff per una storica promozione in Serie B dopo anni di attesa. La rete dell'Albinoleffe nel finale tiene però vive le speranze degli ospiti.

L'Alessandria ha concluso la stagione regolare di Serie C girone A al secondo posto, dietro il Como direttamente promosso in B. L'Albinoleffe si è invece classificata settima nello stesso raggruppamento, riuscendo a superare diversi ostacoli prima delle semifinali.

Pontedera prima e Grosseto poi sono cadute per mano dell'Albinoleffe, alla pari di Modena e Catanzaro. L'Alessandria ha invece eliminato la Feralpisalò nel secondo turno dei playoff nazionali qualificandosi così alla fase successiva della competizione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Alessandria-Albinoleffe: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ALESSANDRIA-ALBINOLEFFE

Alessandria-Albinoleffe, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, si giocherà allo Stadio 'Moccagatta' di Alessandria mercoledì 9 giugno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

Alessandria-Albinoleffe verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti per trasmettere le partite di Serie C. Sottoscrivendo l'abbonamento sarà possibile seguire il match su smart tv che sia compatibile con l'app dedicata.

E' prevista anche la trasmissione in chiaro della partita su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).

La sfida del 'Moccagatta' si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports attraverso dispositivi come pc e notebook, tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al portale della piattaforma, in alternativa si potrà utilizzare l'app.

La diretta in streaming di Albinoleffe-Alessandria sarà visibile anche grazie al servizio streaming gratuito RaiPlay.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Cosenza, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Cesarini, Bruccini, Celia; Chiarello; Eusepi, Arrighini.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Riva, Borghini, Mondonico; Gusu, Nichetti, Genevier, Gelli, Tomaselli; Manconi, Cori.