Aldair critica la mentalità della Roma: "Perde tempo con la rivalità con la Lazio"

Tra la Roma e il Portogallo, un tratto comune c'è: Aldair. Leggenda giallorossa, campione d'Italia nel 2001 ma anche, prima di arrivare nel nostro campionato, centrale per una stagione del Benfica. Ovvero il rivale numero uno del Porto, avversario domani sera della formazione di Di Francesco.

Il sito portoghese 'maisfutebol.iol.pt' ha intervistato proprio lui, 'Pluto', che le vicende della Roma le conosce ancora bene. E che, dunque, può dare la propria opinione su che cosa manchi ogni anno ai giallorossi per conquistare un trofeo.

"Il club è passato per vari cambiamenti, nella dirigenza e in campo, e questo non aiuta. Credo che le cose siano migliorate negli ultimi anni, ma la forma di pensare non è sufficientemente ambiziosa. La Roma non ha la dimensione europea di Barcellona o Real Madrid perché le mancano trofei nazionali e più presenze in Champions League".