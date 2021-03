Albiol decisivo per il Villarreal: in goal in Europa dopo un decennio

L'ex difensore del Napoli ha segnato una rete fondamentale a Kiev per il possibile passaggio ai quarti di Europa League.

E' stato uno dei simboli del Napoli negli ultimi anni, amatissimo dai tifosi azzurri. Raul Albiol ha lasciato la Serie A e la maglia partenopea nel 2019 per tornare in Spagna, al Villarreal. Ora, in Europa League, ha segnato un goal fondamentale per il possibile passagio ai quarti.

Mentre i suoi vecchi compagni sono stati eliminati causa connazionali di Albiol, ovvero il Granada, Albiol continua a sognare in un nuovo trofeo europeo dopo quelli ottenuti ai tempi del Valencia. Con il Real Madrid, invece, l'ultimo goal ufficiale fuori dai tornei nazionali.

La rete di Albiol contro la Dinamo Kiev, nel 2-0 in terra ucraina (dove erano presenti anche in minima parte i tifosi casalinghi), arriva infatti per lo spagnolo più di un decennio dopo l'ultima segnata in maglia Real Madrid. Da lì buone prestazioni, ma zero realizzazioni.

Per questo Albiol, che risulta essere uno dei difensori più esperti della Liga e ancora tra i più affidabili, ha esultato come non mai, visto un centro che può valere i quarti e la nomea di mina vagante in vista di passaggio del turno nel ritorno in casa.

Che fine ha fatto Albiol dunque? Continua ad essere essenziale per le proprie squadre, ora anche, seppur minimamente, in termini realizzativi. Vicino ai 36 anni, ha un contratto in scadenza nel 2022, poco prima di arrivare ai trentasette nel passaporto.

Oltre al goal, anche un dato importante relativo alle presenze per Albiol, visti i cento gettoni europei ottenuti in Dinamo Kiev-Villarreal. Il classe 1985, capitano del Sottomarino giallo, è uno dei tanti spagnoli a riuscirci, dopo i leggendari ex compagni di Nazionale, Pique, Xabi Alonso, Fabregas, Busquets, Puyol Raul, Casillas, Sergio Ramos, Xavi e Iniesta.

Un motivo in più per sorridere.