Albinoleffe-Catanzaro dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Albinoleffe e Catanzaro si sfidano nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ALBINOLEFFE-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Albinoleffe-Catanzaro

• Data: domenica 30 maggio 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: Rai Sport, Eleven Sports

• Streaming: Rai Play, Eleven Sports

Playoff di Serie C in una fase caldissima. Spazio al secondo turno nazionale della poule promozione (ossia i quarti di finale), che stringerà ulteriormente il cerchio attorno al nome della quarta squadra che verrà promossa in Serie B insieme a Como, Perugia e Ternana. Tra le partite in programma, anche l'incrocio tra Albinoleffe e Catanzaro.

Bergamaschi giunti alla doppia sfida contro i calabresi (ritorno previsto il 2 giugno) dopo aver eliminato in sequenza Pontedera, Grosseto e Modena, mentre il Catanzaro entra in gioco nei playoff di C soltanto adesso grazie al secondo posto del Girone C ottenuto nella stagione regolare. La vincente del doppio round tra Albinoleffe e Catanzaro, in semifinale affronterà una tra Feralpisalò o Alessandria.

Tutto su Albinoleffe-Catanzaro: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ALBINOLEFFE-CATANZARO

Albinoleffe-Catanzaro si gioca domenica 30 maggio allo stadio 'Città di Gorgonzola' di Gorgonzola: calcio d'inizio alle ore 18:00.

La partita tra Albinoleffe e Catanzaro - match dei playoff di Serie C - sarà la piattaforma Eleven Sports, la cui app potrà essere scaricata su tutte le smart tv compatibili. Diretta tv anche su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre. La gara sarà anche in pay-per-view su Sky.

Albinoleffe-Catanzaro sarà visibile in streaming su Eleven Sports, detentrice dei diritti del campionato di Serie C: basterà collegarsi al sito e acquistare l'evento, godendosi la partita sul portale dal pc o scaricando l'app - oltre che su smart tv - su smartphone o tablet. La partita potrà essere visibile anche gratuitamente su Rai Play, collegandosi al sito o scaricando l'app.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà il live testuale dei playoff di Serie C, con presentazione, formazioni e partite: sul nostro sito potrete seguire Albinoleffe-Catanzaro nel racconto minuto per minuto all'interno della nostra diretta.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Gusu, Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Manconi, Cori.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Pierno, Baldassin, Risolo, Garufo; Di Massimo; Carlini, Curiale.