Albinoleffe e Alessandria si sfidano nella semifinale dei playoff di Serie C. Tutto sul match: da dove seguirlo in tv e in streaming alle formazioni.

ALBINOLEFFE-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Albinoleffe-Alessandria

Albinoleffe-Alessandria Data: 06-06-2021

06-06-2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky

Streaming: Eleven Sports

Albinoleffe e Alessandria si sfidano nel doppio atto che metterà in palio un posto nella finale playoff di Serie C. Allo Stadio Comunale di Gorgonzola i seriani ricevono la formazione piemontese dopo aver eliminato il Catanzaro grazie al blitz del 'Ceravolo' griffato dalla splendida punizione di Gelli che ha spostato l'inerzia della qualificazione dopo lo 0-0 dell'andata.

Al cospetto dei bergamaschi ci sarà l'Alessandria che ha estromesso la Feralpisalò. Dopo la sconfitta di misura rimediata in terra bresciana, l'Alessandria ha rimesso in equilibrio le sorti del confronto vincendo 1-0 al 'Moccagatta' grazie alla rete di Allegrini. Risultato che ha promesso la formazione di Moreno Longo grazie al miglior piazzamento in regular season.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Albinoleffe-Alessandria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ALBINOLEFFE-ALESSANDRIA

Albinoleffe-Alessandria, match valevole per la semifinale d'andata dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 6 giugno con calcio d'inizio fissato alle ore 17.30.

Albinoleffe-Alessandria verrà trasmessa in diretta tv da Eleven Sports che detiene i diritti per trasmettere le gare del campionato di Serie C. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà possibile seguire il match su smart tv compatibile con l'app dedicata.

Si potrà seguire la diretta del match anche su Sky Primafila. Sarà necessario acquistare l’evento prima di poter prendere visione della partita.

Sarà possibile assistere alla diretta di Albinoleffe-Alessandria anche in streaming su Eleven Sports attraverso dispositivi come pc e notebook, o in alternativa tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al portale della piattaforma, nel secondo si potrà utilizzare l'app.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Giorgione, Gușu; Cori, Manconi.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Chiarello, Corazza, Arrighini.