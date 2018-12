Alban Lafont, la stellina NxGn della Fiorentina e futuro della Francia

Dieci anni fa era intenzionato a mettere la palla in rete piuttosto che evitarlo: ora Lafont vuole diventare un portiere con la P maiuscola.

Alban Lafont aveva già collezionato più di 100 presenze da professionista quando a luglio ha lasciato il Tolosa per la Fiorentina. A gennaio aveva celebrato il suo diciannovesimo compleanno. E sì, si tratta di un portiere.

I viola penseranno di aver acquistato un grande prospetto con il giovane nazionale francese, visto che sono arrivati al giocatore nato in Burkina Faso grazie a un esborso iniziale inferiore ai 10 milioni di euro. È stato il più giovane portiere di sempre a debuttare in Ligue 1, scendendo in campo a soli 16 anni e 310 giorni.

La scorsa stagione è poi riuscito a mantenere la porta inviolata in dieci partite mentre il Tolosa lottava, con successo, in campionato per non retrocedere. Si può considerare un successo per un ragazzo che meno di cinque anni fa preferiva buttare la palla in rete piuttosto che provare a tenerla fuori.

"Cinque anni fa, stava ancora giocando come attaccante e segnando goal" ha detto suo padre a Midi Libre poco dopo che Alban ha fatto i suoi primi passi calcistici nel 2015. Interessandosi all'Arsenal.

"Sin da quando ero piccolo, mi è piaciuto molto l'Arsenal" ha ammesso. "Dai tempi di Robin van Persie. Mi è sempre piaciuto molto il suo stile, aumentava il livello generale della squadra".



"All'epoca non ero un portiere, ma anche se sei un portiere, puoi amare gli attaccanti. Ed è attraverso di lui che l'Arsenal mi ha colpito".



Apparentemente non abbastanza per convincerlo a trasferirsi nel nord di Londra. I Gunners erano desiderosi di portare Lafont in Inghilterra la scorsa estate, ma il giovane ha visto un'opportunità migliore a Firenze.



"Perché ho rifiutato l'Arsenal? Sono molto felice di essere alla Fiorentina e sono convinto che qui posso migliorare di più".

Lafont è stato subito inserito come titolare della Fiorentina da Stefano Pioli, che ha schierato una delle squadre più giovani d'Europa in questa stagione.Il giovane portiere ha subito 39 tiri nelle sue 14 presenze in Serie A in questo periodo, con un tasso di salvataggio del 72%. Solamente un latro portiere in Italia ha fatto meglio delel sue nove prese e delle sue tre gare con la porta imbattuta. Numeri di tutto rispetto per un portiere di 19 anni."Mi piace la sua calma" ha detto l'ex Nantes, PSG e portiere della Francia Mikael Landreau, battuto da Lafont nel diventare il più giovane della Ligue 1. "Prende decisioni di qualità e la sua posizione è sorprendentemente buona, ha una grande carriera è davanti a lui".