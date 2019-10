Albacete, l'ex Inter Manaj non convocato dopo una lite con l'allenatore

Rey Manaj, ex attaccante dell'Inter oggi all'Albacete (B spagnola), litiga con l'allenatore e viene escluso dai convocati per il match col Cadice.

Litiga con l'allenatore e viene punito. Protagonista Rey Manaj, attaccante transitato in - tra le altre - all' ed oggi all'Albacete (Serie B spagnola).

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

L'albanese classe '97, come racconta 'Marca', è stato escluso dai convocati per l'impegno di campionato contro il Cadice: motivo? Una discussione col tecnico Ramis.

Oggetto della rabbia di Manaj, la panchina nell'ultimo match di Segunda Division che ha visto l'Albacete sfidare in trasferta il Fuenlabrada.

La notizia dell'esclusione dai titolari aveva fatto infuriare la punta ex Inter, che in seguito al battibecco con l'allenatore non è stato convocato per la sfida seguente prevista oggi col Cadice.

Manaj, cresciuto nel vivaio del Piacenza, nel nostro calcio ha indossato anche le maglie di , , , Pisa e come detto Inter.