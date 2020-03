Alaves-Valencia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Valencia sfida l'Alaves a pochi giorni dal match di Champions contro l'Atalanta: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Un occhio alla qualificazione in della prossima stagione, un altro al sogno di rimonta nell'attuale Champions. Il si prepara ad affrontare l', a pochi giorni dal match di ritorno contro l' . Trasferta ostica e sogno nel cassetto in Europa.

Per la gara contro l'Alaves il Valencia adotterà un po' di turnover, così da provare ad essere al massimo nella sfida contro l'Atalanta. Il tecnico Celades è consapevole dell'importanza della sfida europea, ma anche di quella di campionato: per questo verranno presi solamente alcuni accorgimenti.

Se il Valencia sta lottando in zona Champions, l'Alaves è parecchio distante dal terzultimo posto (dieci punti), ma anche dalla zona europea. Nessun pericolo imminente e nessun problema di classifica per i padroni di casa, che giocheranno così molto probabilmente a viso aperto per dare una soddisfazione ai tifosi e raggiungere il prima possibile la salvezza.

In questa pagina tutte le informazioni su Alaves-Valencia dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ALAVES-VALENCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Alaves-Valencia

Alaves-Valencia Data: 6 marzo 2020

6 marzo 2020 Orario: 21.00 italiane

21.00 italiane Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ALAVES-VALENCIA

La gara tra Alaves e Valencia, valida per il 27esimo turno di , si giocherà a Vitoria-Gasteiz, città che ospita l'Alaves, allo stadio Mendizorrotza: appuntamento alle ore 21.

Alaves-Valencia sarà visibile in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti della competizione per l' , tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire Alaves-Valencia in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per quanto riguarda la diretta , gli abbonati DAZN potranno seguire Alaves-Valencia anche in streaming su Pc, smartphone e tablet tramite app. Dopo il fischio finale sarà inoltre possibile vedere on demand gli highlights e il match integrale.

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Navarro, Laguardia, Ely, Duarte; Aguirregabiria, Garcia, Camarasa, Vidal; Perez, Joselu

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Gabriel, Gaya; Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Gameiro, Gomez