Alavés-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Alavés sfida il Real Madrid nella 15ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane, capolista della a pari merito con il , va a far visita all'Alavés di Asier Garitano nella 15ª giornata della Liga. I Blancos devono recuperare una partita, il Clasico con i rivali blaugrana, ma guidano comunque assieme a loro la graduatoria con 28 punti e un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i biancazzurri sono dodicesimi con e Valladolid a quota 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Le due formazioni si sono fronteggiate in tutto 28 volte nella storia della Liga, e il bilancio sorride nettamente alle merengues con 23 vittorie, 3 successi dell'Alavés e 2 pareggi. L'ultima affermazione dei baschi risale allo scorso campionato, quando il 6 ottobre 2018 i biancazzurri si sono imposti 1-0 fra le mura amiche con una rete di Manu García.

I baschi sono reduci da un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate di campionato, i Blancos invece hanno rimediato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite giocate nella Liga.

Lucas Pérez è il bomber dell'Alavés con 7 reti all'attivo, mentre Karim Benzema è il capocannoniere dell'intera Liga con 10 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Alavés-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Alavés-Real Madrid si disputerà la mattina di sabato 30 novembre 2019 alle ore 13.00 nel palcoscenico dell'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz. La gara, che sarà diretta dal signor Guillermo Cuadra Fernández, sarà la 29ª nella Liga fra le due squadre.

Garitano dovrebbe schierare l'Alavés con un 4-3-3 speculare al modulo del Real Madrid. Tutti a disposizione i componenti della rosa, ma restano alcuni dubbi: in difesa fra Rodrigo Ely e Ximo Navarro, davanti fra il bomber Joselu e Burke. A centrocampo Tomás Pina sarà il playmaker, con Manu García e Wakaso mezzali. Nel tridente offensivo Aleix Vidal e Lucas Pérez agiranno da esterni alti. In difesa Martín e Rubén Duarte saranno gli esterni bassi.

Zidane oltre ai lungodegenti Asensio, James Rodríguez e Lucas Vazquez dovrà rinunciare anche al belga Hazard, k.o. per una contusione alla gamba destra. Davanti spazio dunque al giovane talento brasiliano Rodrygo come esterno offensivo di destra, con Bale esterno alto a sinistra e Benzema centravanti. Il centrocampo sarà quello tipo, con Casemiro in regia a dettare i ritmi e Modric e Kroos ai suoi lati. Dietro al centro della difesa toccherà ad Eder Militão far coppia con Sergio Ramos, mentre i due terzini dovrebbero essere Carvajal a destra e Mendy a sinistra.

ALAVÉS (4-3-3): Pacheco; Martín, Rodrigo Ely, Laguardia, Rubén Duarte; Manu García, Pina, Wakaso; Aleix Vidal, Joselu, Lucas Pérez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militão, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Bale.