Alaves-Real Madrid, dove vederla: Sky, DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Liga 21/22 è ai nastri di partenza e il Real Madrid di Ancelotti debutta sul campo dell'Alaves: tutto sulla gara, sulle formazioni e dove vederla.

ALAVES-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Alaves-Real Madrid

Alaves-Real Madrid Data: 14 agosto 2021

14 agosto 2021 Orario: 22.00

22.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La Liga 2021/2022 è pronta a iniziare. Il nuovo campionato spagnolo vedrà il Real Madrid impegnato nel primo turno sul campo del Deportivo Alaves. Un nuovo debutto apparentemente soft per Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina delle 'Merengues' a cinque anni di distanza dall'ultima volta.

La squadra di Javier Calleja, arrivato il 5 aprile scorso sulla panchina dell'Alaves al posto di Machin e Abelardo, vuole partire bene ed evitare un finale thriller come quello della passata stagione, con la salvezza raggiunta nel finale con 4 punti di vantaggio sull'Huesca retrocesso. Nelle sette amichevole disputate nel precampionato, l'Alaves ha raccolto 4 vittorie e 3 sconfitte.

Dall'altra parte, dopo una stagione senza trofei il Real Madrid ha salutato l'uomo delle tre Champions League consecutive, Zinedine Zidane. Al suo posot è tornato Carlo Ancelotti, colui che ha portato a casa la 'Decima'. Rivoluzione anche in difesa, con gli addii del capitano Sergio Ramos e di Varane e l'arrivo di David Alaba dal Real Madrid. Il sogno resta Mbappé, in scadenza nel 2022 e che potrebbe lasciare Parigi dopo l'arrivo di Messi.

Nella pre-season, il Real Madrid ha perso 2-1 contro i Rangers a Glasgow, mentre è terminata con un pari a reti inviolate la sfida contro il Milan, con il rigore neutralizzato da Maignan a Bale.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Alaves-Real Madrid: dalle ultime sulle formazioni fino a come seguire la partita in tv e streaming.

ORARIO ALAVES-REAL MADRID

Alaves-Real Madrid, gara valida per il primo turno della Liga 2021/2022, si giocherà all'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, città che ospita l'Alaves. Calcio d'inizio fissato per le 22:00 di sabato 14 agosto 2021.

La partita tra Alaves e Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN, che continuerà a trasmetterà i match della Liga. Sarà possibile seguire il match tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per quanto riguarda la diretta streaming, gli abbonati DAZN potranno seguire Alaves-Real Madrd anche in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Dopo il fischio finale sarà inoltre possibile vedere on demand gli highlights e il match integrale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALAVES-REAL MADRID

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Duarte, Laguardia, Lejeune, Ximo Navarro; Rioja, Pons, Pina, Mendez; Perez, Joselu. All. Calleja.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Marcelo; Isco, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Bale. All. Ancelotti.