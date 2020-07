Alaves-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona ospite dell'Alaves nell'ultima giornata di Liga: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ALAVES-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 19 luglio 2020

19 luglio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Barcellona ormai fuori dai giochi e certo del secondo posto, Alaves già salvo: è una partita senza grossi obiettivi quella che si giocherà all'Estadio Mendizorrotza.

I blaugrana però vorranno riscattare la sconfitta con l'Osasuna, specie dopo il durissimo sfogo di Messi che ha chiesto cambiamenti in vista della .

In questa pagina tutte le informazioni su Alaves-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come vederla in tv e streaming.

ORARIO ALAVES-BARCELLONA

La partita tra Alaves e Barcellona si gioca domenica 19 luglio allo 'Estadio Mendizorrotza' di Vitoria-Gasteiz. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21 italiane. La gara si disputerà a porte chiuse per l'emergenza coronavirus.

Alaves-Barcellona, come tutte le partite di , verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà ovviamente visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone collegandosi al sito di DAZN o scaricando l'app sul proprio dispositivo portatile.

Joselu e Lucas Perez dovrebbero guidare l'attacco dell'Alaves nel solido 4-4-2, Burke e Edgar sugli esterni. In difesa maglia da titolare per l'ex , Rodrigo Ely.

Setien dovrebbe schierare regolarmente Messi, mentre resta da capire se Suarez tornerà al centro dell'attacco. Probabile conferma per Ansu Fati nel tridente.

ALAVÉS (4-4-2): Roberto; Ximo Navarro, Laguardia, Ely, Adrián Marín; Burke, Camarasa, Fejsa, Edgar; Lucas Pérez, Joselu.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Ansu Fati.