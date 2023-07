Al via la stagione del Milan con il raduno, Scaroni: “Entusiasmo e unità di intenti”

Inizia ufficialmente con il raduno la stagione 2023/2024 del Milan. Ritrovo a Milanello alle 12,30, poi conferenza stampa di Pioli e allenamento.

Per il calcio d’inizio della prima partita ufficiale ci sarà da attendere ancora un po’, la stagione del Milan prende però il via oggi e lo fa dopo le tante voci di mercato e gli scossoni delle ultime settimane.

Rispetto all’ultima uscita dello scorso campionato, non ci sono più Maldini e Massara a guidare la squadra mercato, non c’è più Tonali (ceduto al Newcastle per una cifra irrinunciabile), così come mancheranno Zlatan Ibrahimovic (che ha annunciato l’addio al calcio) e diversi esuberi.

Prenderanno invece confidenza con Milanello, dove il padrone di casa sarà ancora il confermatissimo Pioli, Sportiello, Loftus-Cheek e Romero, ovvero i primi volti nuovi portati dal mercato, questo in attesa che a loro si uniscano Pulisic (ormai vicinissimo) ed il nuovo centravanti che andrà a completare il reparto offensivo.

Il Milan si raduna alle 12,30, riabbraccerà i suoi tifosi e lo farà prima della conferenza stampa di inizio stagione di Pioli (prevista alle 14,30) e della prima sgambata.

Un inizio di stagione all’insegna dell’entusiasmo, così come confermato sia dagli oltre 41mila abbonamenti già staccati, oltre che dalle parole del presidente Paolo Scaroni.

“Ripartire con una nuova sfida è sempre un’emozione - ha spiegato a ‘La Gazzetta dello Sport’ - Vedo grande entusiasmo da parte di tutti, con unità di intenti e obiettivi comuni. Ci sarò anche io per augurare un grande “in bocca al lupo” a mister Pioli e ai giocatori che sono già rientrati”.

L’obiettivo del Milan è quello di crescere ancora.

“Sono felice che i nostri tifosi possano riabbracciare la propria squadra, e sono impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti, la migliore degli ultimi anni. Abbiamo veramente dei sostenitori meravigliosi. Continuiamo nel nostro percorso di crescita, tutti insieme”.

Il Milan resterà a Milanello fino al prossimo 21 luglio, poi partirà alla volta degli Statu Uniti dove, nell’arco di dieci giorni, affronterà Real Madrid, Juventus e Barcellona.

“Sarà un periodo di preparazione intenso. È un tour molto importante, sia perché siamo la squadra italiana più amata negli Stati Uniti, sia perché incontreremo squadre di livello mondiale”.