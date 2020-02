Al-Sadd-Gervinho, problemi per il tesseramento: il Parma fa ricorso

Il trasferimento di Gervinho all'Al-Sadd è al momento congelato. Xavi ha dichiaro: "Se sarà registrato, lo sarà solo per la prossima stagione".

Quella tra Gervinho, il e l'Al-Sadd è a tutti gli effetti ormai una telenovela di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'ufficialità del trasferimento del giocatore non è arrivata perché ci sarebbe stato un problema con il tesseramento del giocatore, con la documentazione arrivata dopo le 22 (termine del mercato in entrata per il ).

Oggi ha parlato anche l'allenatore dell'Al.Sadd, ovvero Xavi, dimostrandosi parecchio pessimista sulla possibilità di avere a disposizione Gervinho.

"Si tratta di un giocatore fantastico, ma la dirigenza mi ha detto che ci sono stati dei problemi con la registrazione del giocatore. Anche se dovesse essere registrato, lo sarà solo per la prossima stagione".

Secondo 'Sky Sport' il Parma sta valutando anche il ricorso. Al momento, comunque, Gervinho vive una situazione di pieno stallo, non potendo giocare né per il Parma e né per l'Al-Sadd.