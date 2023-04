Al Napoli manca un rigore, Spalletti sbatte la mano sul tavolo: “Non puoi non vederlo”

Luciano Spalletti, dopo Napoli-Milan, si è lamentato degli arbitraggi delle due sfide dei quarti di Champions: “Forse il passato conta”.

Si chiude ai quarti di finale la splendida cavalcata del Napoli in questa edizione della Champions League. La compagine partenopea, dopo aver regalato per mesi spettacolo anche in Europa ed essersi guadagnata un posto tra le favorite per la vittoria finale della massima competizione continentale per club, si è arresa al cospetto di un Milan che, nel doppio confronto, prima a San Siro e poi al Maradona ha sfoderato delle prestazioni perfette.

Il Napoli vede dunque svanire quello che era diventato uno dei suoi grandi obiettivi stagionali e lo ha fatto non senza un pizzico di rimpianto.

Rimpianto per non essere forse arrivato nelle migliori condizioni possibili al derby tutto italiano con i rossoneri, ma anche per alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post Napoli-Milan, ha voluto rimarcare quelli che sono stati alcuni episodi che, a suo modo di vedere, hanno condizionato il doppio confronto. E’ partito dal discusso arbitraggio del romeno Kovacs dell’andata e da quei due cartellini pesanti che hanno impedito a Kim ed Anguissa di scendere in campo nel ritorno.

“Siamo arrivati penalizzati dalla partita precedente. Ci sono stati tolti due di quelli che hanno forza e sostanza e secondo me ingiustamente. Non lo so, ho visto anche giornali schierati nel dargli l’insufficienza e quindi è segno che l’ha fatta proprio grossa”.

Spalletti ha anche commentato l’arbitraggio del polacco Marciniak (il direttore di gara della finale di Qatar 2022) spiegando come al Napoli manchi il rigore non assegnato nel primo tempo per fallo di Leao ai danni di Lozano.

“Stasera al 37’ c’è calcio di rigore. Rigore netto che non si può non vedere”.

Il tecnico partenopeo, nell’analizzare la dinamica dell’azione, ha sbattuto la mano sul tavolo proprio a sottolineare quanto decisivo sia stato l’impatto avvenuto in area rossonera.

“Non si parla di contatto, perché poi alcune volte bisogna parlare di impatto quando si vanno a fare le valutazioni. Un contatto è un contatto e un impatto è un impatto. Quello di questa sera è un impatto, perché gli ha stravolto la caviglia”.

Infine una stoccata rivolta proprio a Marciniak.

“L’arbitro che c’era questa sera era il numero uno e hanno riguardato l’azione per bene al VAR, quindi probabilmente il passato in Champions un po’ conta”.