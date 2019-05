Al-Khelaifi punta la Roma: incontro ad aprile, c'è distanza sulla valutazione del club

Non solo il PSG: Nasser Al-Khelaifi vorrebbe investire anche in Italia, precisamente alla Roma. Incontro tra le parti ad aprile nella Capitale.

Il burrascoso divorzio con Daniele De Rossi non è piaciuto ai tifosi della che hanno pesantemente accusato il presidente James Pallotta: rapporto aggravato dal modo in cui al capitano è stato comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto tecnico della squadra.

Un clima teso che potrebbe portare a manovre fino a poco tempo fa impensabili: secondo 'Adnkronos' che cita due fonti distinte e non esplicitate, nella prima metà aprile ci sarebbe stato un incontro tra alcuni rappresentanti del club giallorosso e Nasser Al-Khelaifi, presidente del Sports Investments e proprietario del .

Summit che sarebbe avvenuto in un lussuoso hotel romano: in precedenza ci sarebbero stati altri appuntamenti a Milano con tanto di contatto con il presidente della , Andrea Agnelli, e non è da escludere che si sia parlato, anche lì, dell'ipotesi Roma.

Al momento Al-Khelaifi riterrebbe la valutazione fatta dalla società capitolina non vantaggiosa, ma la trattativa potrebbe presto riaprirsi dopo la finale di con la chiusura della stagione europea.

Le fonti citate da 'Adnkronos' spiegano come il magnate qatariota sia tutt'altro che soddisfatto dei risultati ottenuti con il PSG, dominatore in e collezionista di magre figure in Europa con eliminazioni brucianti in successione dalla coppa dalle grandi orecchie.

Non dimentichiamo, però, la smentita fatta da Pallotta il 2 maggio proprio sull'interesse del Qatar Sports Investments: parole di circostanza o assoluta verità?