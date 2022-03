Al-Khelaifi non ci sta: "In Ucraina la gente muore e noi litighiamo per la Superlega"

Da un anno, ormai, si parla continuamente di Superlega. Il torneo europeo con i più potenti club del continente è però naufragato dopo le proteste di tifosi, addetti ai lavori e persino governi. Dopo l'addio della maggior parte dei team, sono rimasti al suo interno Barcellona, Juventus e Real Madrid.

Il progetto dovrebbe tornare in futuro con alcune modifiche, ma in ogni caso la UEFA e i suoi maggiori rappresentanti continuano ad osteggiare il trio e un possibile torneo con ulteriori grandi squadre europee. Ceferin è spesso duro nei confronti della Superlega, al pari del presidente del PSG, Al-Khelaifi.

Subentrato al posto di Andrea Agnelli alla guida dell'ECA, ovvero l'organizzazione dei club europei, Ceferin è tra i maggiori contestatori della Superlega. Tanto da evitare di pronunciare il suo nome nell'intervista rilasciata a BBC Sport:

"ESL (acronimo di European Super League, ndr) o non ESL, odio pronunciare quella parola, parliamo di tre club. Sono perfettamente consapevoli che non ci sia più potenziale per crearla".

Ceferin ha collegato l'idea di Superlega a quanto sta succedendo attualmente in Ucraina:

"La gente sta morendo in Ucraina, non ha un posto dove dormire e stiamo litigando per la Super League? Il problema con i club ESL è che non hanno stabilità. Non hanno una visione finanziaria a lungo termine. Continuano a parlare del loro contratto legale, ma cuello che dimenticano è che il calcio è un contratto sociale, non legale. Stanno sventolando un pezzo di carta".