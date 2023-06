Al-Khelaifi: "Juve fuori dalla Superlega? Chi si rende conto degli errori è il benvenuto"

Con una lettera inviata a Real Madrid e Barcellona, la Juventus ha reso nota la volontà di uscire dal progetto della Superlega: informati gli altri due club 'ribelli', con cui inizierà un periodo di riflessione e discussione dell'argomento.

Una decisione accolta con piacere da Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG: a margine di una riunione dell'Associazione dei Club Europei tenutasi a Istanbul, il presidente dell'ECA si è detto pronto a riaccogliere il club bianconero dopo la spaccatura del recente passato. Queste le dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

Nessun accenno in profondità ai problemi giudiziari della 'Vecchia Signora', fresca di patteggiamento nell'ambito della doppia manovra stipendi e dei rapporti con gli agenti e altre sei società di Serie A.

Sono problemi loro in cui non entro, hanno i loro avvocati che li aiutano a risolverli. Naturalmente, se vogliono tornare come membri dell’Eca, li incoraggerei pienamente a farlo. Onestamente, penso che sia meglio per loro. Si troveranno in una posizione migliore. Le persone li rispetteranno di più, cercheranno di aiutarli di più. In questo momento, sono soli e sembra che siano contro tutti, il che non va bene per loro. Non voglio parlare di altri presidenti e della 'non così Superlega'. Non voglio perdere tempo, loro conoscono i loro club meglio di me. Non sto criticando nessuno. Loro sanno cosa hanno fatto, cosa devono fare dopo".