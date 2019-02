Al Hilal, debutto con goal per Giovinco: gli sono bastati 20 minuti

Prima rete per Sebastian Giovinco nella Saudi Pro League: la 'Formica Atomica' ha messo la firma nella vittoria per 4-1 del suo Al Hilal.

Inizia come meglio non poteva l'avventura di Sebastian Giovinco nella Saudi Pro League. Sono bastati infatti meno di venti minuti alla 'Formica Atomica' per segnare il suo primo goal con la nuova maglia dell'Al Hilal.

Entrato in campo al 62' minuto della gara contro l'Al Qadisya, per quello che è stato il suo debutto, Giovico all'80' è riuscito a mettere la propria firma sulla partita, segnando la rete del momentaneo 3-1.

Dopo aver gestito palla sulla trequarti avversaria e aver scambiato con un compagno di squadra al limite dell'aria di rigore, l'ex Toronto è riuscito a spiazzare il portiere con un piattone destro imparabile. Una rete che ha chiuso la gara, terminata poi sul 4-1 per i padroni di casa.

Solita esultanza mostrando la linguaccia e Al Hilal sempre più primo in classifica con sei punti di vantaggio sulla seconda. Ad attendere Giovinco e compagni ci sarà ora l'andata dei quarti di finale della UAFA Cup, la Coppa dei Campioni araba, contro l'Itthead, in programma sabato 16 febbraio 2019.

Un'altra competizione che Giovinco vuole provare a vincere, deciso a dimostrare a tutti di aver fatto bene ad accettare di lasciare la MLS per trasferirsi in Arabia Saudita a 32 anni, dove percepisce uno stipendio di 10 milioni netti a stagione.