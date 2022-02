Al Hilal-Chelsea dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

AL HILAL-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Al Hilal-Chelsea

Data: 9 febbraio 2022

Orario: 17:30

Canale tv: -

Streaming: -

Seconda semifinale del Mondiale per Club: i campioni d'Asia dell'Al Hilal sfidano i campioni d'Europa del Chelsea per decretare chi andrà in finale a giocarsi il trofeo.

L'Al-Hilal dell'ex Monaco Jardim è reduce dalla partita vinta al secondo turno contro l'Al Jazira per 6-1: una gara senza storia firmata da Ighalo, Pereira, Kanno, Al-Dossari, Marega e Carrillo.

Per il Chelsea di Tuchel, che potrebbe non esserci per la positività al Covid, è la prima gara nell'attuale competizione, che ha già vinto nel 2012, dopo aver conquistato la prima Champions League della sua storia.



In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Al Hilal-Chelsea: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO AL HILAL-CHELSEA

La semifinale del Mondiale per club tra Al Hilal e Chelsea, in programma mercoledì 9 febbraio 2022, verrà disputata allo stadio "Mohammed Bin Zayed" di Abu Dhabi. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 17:30.

DOVE VEDERE AL HILAL-CHELSEA IN TV

Attualmente non è prevista alcuna copertura televisiva per le gare del Mondiale per Club 2021: non sarà possibile seguire Al Hilal-Chelsea in TV.

AL HILAL-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

Per lo stesso motivo, non è prevista alcuna copertura in streaming nel territorio italiano della partita tra Al Hilal e Chelsea.

PROBABILI FORMAZIONI AL HILAL-CHELSEA

AL HILAL (4-2-3-1): Al-Maiaouf; Abdulhamid, Jang, Al-Boleahi, Al-Shahrani; Kanno, Cuéllar; Marega, Pereira, Al-Dawsari; Ighalo. All. Jardim

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Sarr; Kovavic, Jorginho, Mount; Ziyech, Lukaku, Hudson-Odoi. All. Tuchel