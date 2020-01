Al-Duhail, subito Mandzukic: primo goal con il nuovo club nella Qatar Cup

Mario Mandzukic subito protagonista in Qatar: alla seconda presenza arriva il primo goal con l'Al-Duhail nella semifinale di coppa nazionale.

Sei mesi vissuti ai margini della , ora la nuova avventura in : Mario Mandzukic si presenta nel migliore dei modi all'Al-Duhail, l'attaccante croato ha timbrato il suo primo goal con il nuovo club pochi giorni dopo la firma, alla seconda presenza.

Non sicuramente la rete più difficile per il classe '86, che approfitta di una respinta corta del portiere per mettere la firma sul vantaggio nella semifinale di Qatar Cup contro l'Al Sailiya, battuto poi 2-0 al novantesimo grazie anche alla rete di Almoez.

Prima gioia personale accolta dall'ovazione del pubblico: Mandzukic ritrova la gioia del campo e del goal dopo una stagione senza presenze con la maglia bianconera, che ha deciso di separarsi da uno dei suoi pilastri offensivi degli ultimi anni.