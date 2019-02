Al Duhail, Benatia si presenta: "La scelta migliore, voglio vincere qui"

Mehdi Benatia spiega la scelta di approdare in Qatar: "Voglio che i miei figli crescano in un ambiente islamico. Rispettate la mia scelta".

La Juventus ha dovuto fronteggiare con poco preavviso la volontà di Mehdi Benatia di lasciare la squadra e volare in Qatar, per firmare con l'Al Duhail. Una cessione che, soprattutto per il tempismo, ha lasciato l'amaro in bocca a molti tifosi.

Oggi Benatia è stato presentato ufficialmente ai nuovi tifosi del Qatar e alla stampa. Tanti i temi trattati, a partire dai motivi che lo hanno portato qui.

"Sono convinto che questa sia la scelta migliore per me e per la mia famiglia. S ono arrivate critiche? Io vi invito a rispettare la mia decisione, voglio far crescere i miei figli in un ambiente islamico . Ho scelto il Qatar anche perché ci sono più giocatori del Marocco".

Ma l'ex difensore della Juventus spera anche di alzare qualche trofeo, o comunque di continuare la sua carriera su standard alti, d'altronde il marocchino ha ancora 31 anni.