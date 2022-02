Al Chelsea basta Lukaku: il belga stende l'Al Hilal, 'Blues' in finale con il Palmeiras

Sarà Chelsea-Palmeiras la finale della 18esima edizione del Mondiale per Club. Grazie a una rete di Romelu Lukaku nel primo tempo, i 'Blues' superano l'Al Hilal nella seconda semifinale e accedono per la seconda volta nella storia all'ultimo atto della competizione.

Esordio positivo per i Campioni d'Europa, che senza il loro allenatore Thomas Tuchel - fermato dalla positività al Covid - portano a casa la qualificazione. Si interrompe in semifinale il sogno dell'Al Hilal, che dopo il roboante 6-1 all'Al Jazira nel turno precedente deve arrendersi al cospetto dei 'Blues'.

Nonostante la differenza tecnica e nell'organizzazione di gioco, la squadra di Leonardo Jardim non rinuncia a giocare. Il piano tattico è chiaro: pallino del gioco nelle mani del Chelsea e ripartenze in contropiede per far male sfruttando la velocità e la fisicità dell'ex Porto Marega e di Ighalo, attaccante ex Udinese e Manchester United.

Lo sforzo offensivo del Chelsea, che sin dalle prime battute preme il piede sull'acceleratore, viene premiato al 32', quando i 'Blues' riescono a sbloccare il risultato. Azione insistita sulla destra di Kai Havertz, che al secondo tentativo (il primo viene ribattuto) mette con il destro un traversone pericoloso all'interno dell'area di rigore. Alshahrani interviene in maniera goffa e lascia la sfera a disposizione di Romelu Lukaku, che dall'interno dell'area piccola non può sbagliare il tap-in.

In avvio di ripresa, il Chelsea va ad un passo dal raddoppio. Il solito Havertz semina panico nella difesa saudita e dall'interno dell'area di rigore prova a beffare da posizione defilata il portiere avversario con un tocco morbido con il mancino. La traiettoria supera Almuaiouf, ma la sfera si stampa sul palo e torna in gioco.

L'Al Hilal prova ad aumentare la pressione nel tentativo di trovare la rete del pari. La squadra di Jardim sfiora la rete al 63': Matheus Pereira galleggia sulla trequarti e trova l'imbucata con l'esterno per Marega, che scappa alle spalle di Thiago Silva ma a tu a per tu con Kepa calcia sul portiere spagnolo.

La squadra saudita continua a spingere e va ancora un passo dal pari in due occasioni tra il 68' e il 70'. Prima è Kanno a provarci da fuori area con una conclusione indirizzata all'angolino ma che viene neutralizzata con un intervento straordinario dal solito Kepa, che devia in corner. Meno di 120 secondi più tardi, è Matheus Pereira a tentare la via del goal. Il suo sinistro termina di poco a lato.

Il Chelsea si fa vedere in avanti con Mason Mount, entrato al posto di Ziyech. Il numero 19 calcia a botta sicura dall'interno dell'area di rigore al termine di una lunga azione dei 'Blues', ma trova sulla sua strada un avversario, che con il piede evita lo 0-2 e devia in angolo.

È l'ultima emozione del match. Il Chelsea vince di misura grazie a una rete di Romelu Lukaku e conquista il pass per la finale contro il Palmeiras (2-0 ieri contro l'Al Ahly), in programma sabato ad Abu Dhabi. I 'Blues' vogliono conquistare per la prima volta il trofeo dopo la delusione del 2012, con la sconfitta in finale contro il Corinthians.

L'Al Hilal, invece, se la vedrà contro gli egiziani dell'Al Ahly nella finalina che mette in palio il terzo posto.

IL TABELLINO

AL HILAL-CHELSEA 0-1

MARCATORI: 33' Lukaku

AL HILAL (4-3-3): Al Muaiouf; Al Burayk, Jang, Al Bulayhi, Shahrani; Cuellar, Kanno, Al Dawsari (82' Carrillo); Pereira (82' Michael), Marega, Ighalo.

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho (46' Kante), Alonso (87' Sarr); Ziyech (72' Mount), Lukaku, Havertz.

Arbitro: Ramos

Ammoniti: Cuellar (A), Kovacic (C), Al Bulayhi (A)

Espulsi: -