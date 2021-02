Al Barcellona era il nuovo Messi: ora Assulin giocherà a Crema, in D

Classe 1991, israeliano, era visto come l'erede dell'argentino nella Masia: "Ho sempre voluto giocare in Italia, il Crema mi ha convinto".

E' cresciuto nel Barcellona, giocando la sua unica gara nel 2009/2010 con la prima squadra. Ha militato anche nel Manchester City senza però mai giocare, prima di cominciare una carriera da girovago nei più svariati tornei europei. Ora Gai Assulin approda al Crema.

La formazione del girone B di Serie D, ha infatti confermato l'arrivo in nerobianco di Assulin, classe 1991 di cui in passato si diceva potesse essere il nuovo Messi. Uno dei tanti eredi dell'argentino che si sono persi nel corso del tempo da titoli roboanti e una concorrenza spietata.

Esterno d'attacco e trequartista, Assulin è il rinforzo invernale per provare ad agguantare la Serie C: attualmente il Crema è a sei punti dal Seregno, dunque in piena lotta per un posto tra i professionisti. L'esperienza del giocatore israeliano per una spinta in avanti.

Assulin si è detto felicissimo di poter militare in Italia:

"Sono qui perché ho sempre voluto giocare in Italia ed ora finalmente si è concretizzata questa opportunità. Sono in una fase della mia vita e della mia carriera in cui sento la necessità di essere coinvolto in un ambiente familiare, equilibrato, solido nei valori e nelle relazioni umane. Il Crema mi ha convinto proprio perché, accanto all’agonismo, unisce un progetto sociale importante che include la squadra non vedenti, il Calcio femminile e un Settore Giovanile che aiuta i ragazzi più meritevoli ad esordire nel Calcio che conta. Ho fatto numerose esperienze nei campionati europei ed ora voglio condividere quanto ho appreso con una Società che ha un passato importante, di grande prospettiva e che sta disputando un ottimo campionato. Sono a disposizione del Mister Andrea Dossena e ho una grande voglia di giocare insieme ai miei nuovi compagni".

L'ultima esperienza del ventinovenne è stata nella massima seria romena, all'FC Politehnica Iași: negli ultimi anni ha però militato anche in Israele, Kazakistan e nelle serie inferiori spagnole. Ora l'esperienza italiana, per dimostrare le sue qualità da Assun e non da nuovo Messi.