Come vedere Al Ahli-Al Nassr FC con una VPN

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Presentazione della partita

1ª Divisione - Game Week 9 20 nov 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Venerdì 20 novembre l’Al Ahli ospita l’Al Nassr al King Abdullah Sports City di Gedda nel recupero della nona giornata della Saudi Pro League 2026-27.

L’Al Ahli è sesto in classifica e ha bisogno di un buon risultato per tenere il passo delle squadre che lo precedono. Marino Pusic deve trovare il modo di dare stabilità a una rosa che nelle ultime settimane ha mostrato un rendimento discontinuo, subendo anche una pesante sconfitta per 6-1 contro l’Al Shabab in campionato.

L’Al Nassr arriva a Gedda con ben altra fiducia. La squadra di Ange Postecoglou occupa il terzo posto con 28 punti e ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso il netto 6-2 inflitto al Pakhtakor Tashkent nell’AFC Champions League Elite.

Cristiano Ronaldo guida l’attacco dell’Al Nassr e ha una motivazione in più: avvicinarsi al traguardo dei 1.000 goal in carriera. La sua presenza, insieme a quella di Joao Felix e Sadio Mane, dà all’Al Nassr uno dei reparti offensivi più forti del calcio asiatico per club.

Per l’Al Ahli, Firas Al-Buraikan rientra da Kuala Lumpur, dove si è tenuta la cerimonia del premio di Giocatore dell’anno dell’AFC, e dovrebbe essere a disposizione per il calcio d’inizio. I padroni di casa si affideranno a Edouard Spircean e Francisco Trincao per trovare la creatività necessaria a mettere in difficoltà una difesa ospite ben organizzata.

Tra i due club ci sono anche precedenti recenti da riscattare. L’Al Nassr ha vinto l’ultimo confronto per 2-0 ad aprile, ma a gennaio l’Al Ahli si era imposto in casa per 3-2. Quando queste due squadre si affrontano, i goal raramente mancano.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come e dove vedere Al Ahli-Al Nassr.

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