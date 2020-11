Akpa sorpresa della Lazio, Lotito ad agosto si infuriò con Ventura che lo aveva sostituito

Il centrocampista è una sorpresa della stagione della Lazio. Lotito ad agosto si infuriò con Ventura: "Sto pezzo di merda, ha tolto Akpa..."

Jean-Daniel Akpa-Akpro, in modo del tutto sorprendente, è diventato uno dei giocatori più positivi della di questo inizio anno. Si è ritagliato il posto a causa di troppi infortuni e indisponibilità in casa biancoceleste, ma in campo ha sorpreso Simone Inzaghi.

Il centrocampista l'anno scorso ha militato alla Salernitata, squadra di proprietà sempre di Claudio Lotito. Il giocatore si è messo in luce e in una delle ultime partite stagionali, il presidente della Lazio si infuriò con Giampiero Ventura, allenatore della squadra campana l'anno scorso.

Pizzicato al ristorante mentre commentava la partita contro lo Spezia, il presidente della Lazio e del club campano si è scagliato contro l’ex allenatore della Nazionale per un cambio che non è stato molto condiviso.

"Sto pezzo di merda… È una cosa guarda... Ma questo è matto. Ha tolto Akpa a centrocampo. Ha rovinato tutto... Sempre con ‘sto Maistro, doveva togliere Maistro".

Adesso ad Akpa Lotito ha dato piena fiducia anche alla Lazio, a dimostrazione che quello sfogo nasceva da una sincera stima verso il giocatore ex .

Inzaghi non ha avuto paura a lanciarlo nella mischia ed Akpa Akpro ha ripagato l'ambiente con un goal in contro il e tante prestazioni di qualità e soprattutto di quantità in mezzo al campo.