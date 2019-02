Akinfenwa non è più il giocatore con più forza di FIFA 19: Haller nuovo Re

Dopo gli aggiornamenti, Haller diventa il giocatore con più forza di FIFA 19. Il vecchio leader reagisce con una carta particolare: tutto 100.

E' uno dei fenomeni social dell'ultimo decennio, Adebayo Akinfenwa. Un giocatore a dir poco possente, goleador nelle serie inferiori inglesi che è riuscito a farsi valere nonostante un peso non indifferente. Forza allo stato puro, che lo hanno reso idolo sul web. E su FIFA.

Per anni, infatti, Akinfenwa è stato il giocatore di FIFA con il più alto valore di fisicità e di forza pura. Se nel primo è stato superato già da diverso tempo, dopo i Winter Updgrades, ovvero gli aggiornamenti invernali di FIFA 19, ha ceduto lo scettro anche nella seconda categoria.

Primo rispetto a colossi come Chory, Lukaku, Waston, Carvalho, Etiti e Koulibaly, Akinfenwa è stato alla fine scavalcato da Sébastien Haller, 24enne attaccante francese in forza all'Eintracht Francoforte. Un ragazzone di 1 metro e 90 per rica 88 kg. Impossibile da spostare per gli avversari di Bundesliga ed Europa League.

Haller ha visto il suo overall generale passare da 78 a 81, mentre la sua statistica di forza pura da 91 a 98. Numeri incredibili, che ne fanno un giocatore da avere assolutamente per chiunque abbia una squadra muscolare piuttosto che tattica o di qualità assoluta.

Akinfenwa non può comunque essere troppo arrabbiato per il sorpasso, considerando che il suo punteggio complessivo di 66 è il più alto mai avuto in Ultimate Team. Per la prima volta tra l'altro, il 36enne del Wycombe ha una carta d'argento.

Valori piuttosto bassi per Akinfenwa rispetto ai grandi giocatori di FIFA 19, ma fino a questo mese il suo 97 di forza sembrava insuperabile. Come rimediare al sorpasso di Haller? Beh, su Instagram l'attaccante inglese ha postato una foto con una card di FUT a dir poco particolare: tutto 100. Un dato impossibile nel gioco di EA Sports, che da sempre non ha mai sconfinato nei numeri a tre cifre.