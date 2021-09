L’Ajax vola a suon di goal: 22 segnati nelle ultime 4 partite

Con Haller e Berghuis a trascinare, la squadra di ten Hag ha già iniziato a segnare a raffica: sono già 30 in 7 partite.

Come ormai ogni anno nel recente passato, l’Ajax di Erik ten Hag si sta imponendo come una delle squadre più attrattive e divertenti nel panorama calcistico europeo. Ormai un’abitudine per il club olandese, che stagione dopo stagione propone nuovi talenti nel proprio scacchiere. Con un gioco che rispecchia la tradizione del Voetbal Oranje.

Quest’anno il club di Amsterdam ha già fatto parlare di sé in Champions League per il poker all’esordio assoluto nella competizione di Sébastien Haller: l’ex attaccante di Utrecht, Eintracht Francoforte e West Ham ha segnato quattro goal al debutto contro lo Sporting Lisbona. Giusto per timbrare un inizio di stagione nel quale i lancieri stanno segnando raffica. E non è una novità.

Basterebbero i numeri: 30 goal segnati nelle prime 7 gare di Eredivisie, una media di 4 a partita. Soprattutto, nelle ultime 4 partite l’Ajax ha segnato qualcosa come 22 reti, 5,5 a partita. Il record è il 9-0 rifilato al povero Cambuur, ma non è andata meglio a Fortuna Sittard o Sporting, che ne han presi 5, come era già successo al Vitesse e al NEC.

Di questi 22, 5 sono stati segnati da Haller, poi a 4 c’è Berghuis. Tadic, Mazraoui e Neres sono andati a segno due volte, poi ci sono altri 7 giocatori che almeno una volta hanno trovato la via della rete: Alvarez, Antony, Tagliafico, Kudus, Timber, Daramy e Danilo. Un cooperativa del goal, sostanzialmente.

Tra il talento limpido di Antony e Neres e la classe di Tadic, fino a un Haller che si sta imponendo nuovamente in Olanda dopo aver brillato in Germania e deluso in Inghilterra, anche quest’anno l’Ajax promette di dare spettacolo. Non solo in Olanda, ma anche a livello Europeo: con una Champions League aperta a ogni finale, i Lancieri vogliono replicare quanto fatto nel 2019,. Quando sono arrivati ad un passo dalla finalissima.