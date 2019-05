Ajax-Tottenham: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ajax e Tottenham si giocano l'accesso alla finale di Champions League dopo la vittoria dei Lancieri a Londra per 1-0.

Vittorioso per 1-0 nel match d'andata giocato a Londra, l' punta a completare il lavoro contro il ed ottenere il pass per la finalissima di .

Una settimana fu il goal di Van de Beek a decidere la partita, regalando così la terza vittoria consecutiva in trasferta all'Ajax dopo quelle di Madrid e contro Real e .

L'Ajax ha due risultati su tre per passare il turno, mentre il Tottenham è costretto a vincere con due goal di scarto o almeno uno a partire dal 2-1 in poi per rimontare il ko dell'andata.

I Lancieri nel frattempo hanno conquistato il loro primo trofeo stagionale, travolgendo il Willem II 4-0 nella finale di Coppa d' , con le reti di Blind, Kristensen e la doppietta di Huntelaar.

Il Tottenham ha perso invece la terza partita nelle ultime quattro in Premier League contro il Bournemouth, ma è praticamente già sicuro della qualificazione alla prossima Champions in virtù dei tre punti di vantaggio sull' a una giornata dalla fine e una differenza reti nettamente migliore rispetto ai Gunners (28 contro 20).

A questo punto l'unico obiettivo stagionale degli Spurs è la Champions League, mentre l'Ajax è ancora in corsa col per vincere il titolo in Eredivisie.

QUANDO SI GIOCA AJAX-TOTTENHAM

Ajax-Tottenham si giocherà mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 21 all'Amsterdam Arena. L'unico precedente tra queste due squadre è appunto la partita d'andata, terminata 1-0 in favore degli olandesi.

DOVE VEDERE AJAX-TOTTENHAM

Ajax-Tottenham sarà trasmessa come sempre su Sky, che detiene i diritti della Champions, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canale 772 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (canale 203 del satellite), ma anche in chiaro su Rai 1.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire Ajax-Tottenham in diretta tramite il servizo SkyGo, ma lo streaming della partita sarà visibile gratuitamente anche su RaiPlay. Entrambi i servizi sono disponibili alla visione su pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX-TOTTENHAM

Dopo il leggero turnover varato da Ten Hag per la finale di coppa, l'Ajax tornerà a giocare in formazione tipo. L'unico dubbio è sulla fascia destra difensiva, dove Mazraoui se la gioca con Veltman. Per il resto nessuna novità: ci saranno come sempre Neres, Van de Beek e Ziyech a supporto dell'unica punta Tadic, con Huntelaar inizialmente in panca.

Diversa la situazione in casa Tottenham, con Pochettino che dovrà fare ancora a meno del bomber Kane. Le buone notizie sono invece il rientro dalla squalifica di Son e il recupero di Vertonghen al centro della difesa dopo la commozione cerebrale rimediata la scorsa settimana. In attacco è favorito Lucas rispetto a Llorente per giocare come punto di riferimento centrale.

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas.