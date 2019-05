Ajax-Tottenham, in palio c'è la finale: Spurs chiamati alla rimonta

Dopo l'uno a zero della gara d'andata, l'Ajax vuole continuare a stupire e approdare in finale di Champions. Il Tottenham gioca la 'carta' Son...

Dopo la prima semifinale di , che ha qualificato il per la finalissima di Madrid, questa sera toccherà alla seconda semifinale tra e . Gli olandesi all'andata hanno battuto uno a zero gli Spurs a Londra. Si ripartirà oggi proprio dal goal di van de Beek.

L'Ajax rappresenta la vera sorpresa di questa stagione del calcio europeo. La squadra di Erik ten Hag ha pure vinto in questi giorni la Coppa d' , dove per altro il tecnico olandese ha fatto anche un po' di turnover proprio in vista della sfida contro il Tottenham.

Gli uomini di Pochettino sono invece reduci dalla sconfitta a sorpresa contro il Bournemouth, che ha complicato un po' la qualificazione alla prossima Champions League. La possibile finale di Madrid rappresenta anche una ghiotta occasione in questo senso.

Ten Hag avrà a disposizione tutti i suoi migliori giocatori, tutti i titolarissimi che fino a questo punto hanno sorpreso in Europa e non solo. L'unico dubbio nella testa del tecnico dell'Ajax riguarda il ruolo di terzino destro, dove si giocano la maglia Mazraoui e Veltman, con il primo che potrebbe risultare non al 100% visto il ramadan.

Per il resto, spazio ancora al pacchetto offensivo composto da Neres, van de Beek, Ziyech e Tadic. Huntelaar, in grande forma, va inizialmente in panchia.

Pochettino non avrà invece ancora Kane, così al suo posto in attacco è ballottaggio tra Lucas Moura e Llorente, due giocatori molti diversi con il brasiliano attualmente in vantaggio.

La grande notizia per il Tottenham è però il rientro dalla squalifica di Heung-min Son, vero trascinatore della squadra per tutta la stagione. In difesa trova posto anche Vertonghen, dopo la commozione cerebrale rimediata la scorsa settimana. Queste le probabili formazioni delle due squadre:

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama; Son, Alli, Eriksen; Lucas Moura.