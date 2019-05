Ajax-Tottenham 2-3: Lucas Moura da sogno, Spurs in finale con il Liverpool

Tottenham in finale di Champions League: incredibile rimonta degli Spurs, che sotto di 2-0 dopo il primo tempo, nella ripresa rimontano e vincono 3-2.

Sarà - la finale di edizione 2018-2019. Dopo l'1-0 di Londra, gli Spurs hanno compiuto una vera e propria impresa. Sotto di due goal dopo il primo tempo ( De Ligt e Ziyech ), nella ripresa a far volare i londinesi a Madrid ci ha pensato la tripletta di Lucas Moura , l'ultimo goal in pieno recupero (2-3).

I Lancieri partono subito a spron battuto e dopo aver sfiorato il goal con Tadic lo trovano con De Ligt grazie al solito preciso schema su calcio d'angolo.

Il Tottenham, sotto di due goal nel computo complessivo, reagisce bene, nonostante il pressing alto dei padroni di casa non arretri di un millimetro, portandosi subito in avanti alla ricerca del pareggio e sfiorandolo con Son in due occasioni (nella prima arriva il palo sull'incertezza di Onana) e con Eriksen (stavolta Onana è bravo a distendersi in tuffo).

Passata la mezz'ora gli Spurs si sgonfiano a poco a poco e l' ne approfitta subito: Tadic fa le prove con un sinistro defilato che finisce di poco a lato, Ziyech non sbaglia sull'assist dell'ex (contropiede magistrale iniziato da Van de Beek) e sigla il 2-0 che spezza le gambe a Lloris e compagni.

Nel secondo tempo succede l'imponderabile. Pochettino tenta il tutto per tutto inserendo Llorente per Wanyama. Lo spagnolo dà maggiore peso all'attacco degli Spurs e crea più di una preoccupazione alla difesa dell'Ajax, praticamente perfetta fino a quel momento. Onana è miracoloso su Delle Alli, ma non può nulla sulla doppia giocata di Lucas Moura , è 2-2.

Ten Hag, vedendo anche la paura della propria squadra, si copre inserendo Sinkgraven con Dolberg. I suoi guadagnano campo e sfiorano il 3-2 due volte con Ziyech (palo) e De Ligt. Nel mezzo il giovane capitano orange è miracoloso nel murare un destro ravvicinato di Lucas Moura.

Negli ultimi 10 minuti Pochettino si gioca l'ultima carta offensiva, Lamela. L'occasione della vita capita però sui piedi di Vertonghen, che da posizione ravvicinata coglie la traversa e sulla sua ribattuta trova pronto sulla linea un difensore olandese.

Gli ultimi minuti sono adrenalina pura: il Tottenham ci prova, l'Ajax parte in contropiede ma causa stanchezza è poco lucida sia con Ziyech che con Tadic. E quando sta per arrivare il fischio finale ecco arrivare in ripartenza l'ennesima grande giocata di Lucas Moura che regala agli inglesi una finale tutta 'british'.

I GOAL

5' DE LIGT 1-0 - Calcio d'angolo battuto da Schone, il centrale sfugge alla marcatura di Trippier ed anticipa anche Delle Alli mettendo alle spalle di Lloris.

35' ZIYECH 2-0 - Tadic serve Ziyech in area di rigore, il marocchino lascia partire un diagonale sinistro che si insacca all'angolino.

55' LUCAS MOURA 2-1 - Bella triangolazione tra l'ex e Delle Alli, conclusa con una precisa conclusione ravvicinata.

59' LUCAS MOURA 2-2 - Onana miracoloso su Llorente, ma sul pallone perso dal portiere Lucas è bravo a smarcarsi ed a mettere in rete nonostante una grossa mischia in area.

94' LUCAS MOURA 2-3 - Incursione centrale e sinistro rasoterra che si infila prima tra le gambe di due avversari e successivamente dove Onana non può arrivare.

IL TABELLINO

AJAX-TOTTENHAM 2-3

MARCATORI: 5' De Ligt (A), 35' Ziyech (A), 55' Lucas Moura (T), 59' Lucas Moura (T), 95' Lucas Moura (T)

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone (60' Veltman), De Jong; Ziyech, Van de Beek (90' Magallan), Tadic; Dolberg (67' Sinkgraven).

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris, Trippier (81' Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82' Davies); Sissoko, Wanyama (46' Llorente); Son, Alli, Eriksen; Lucas Moura.

L'articolo prosegue qui sotto

ARBITRO: Brych

AMMONITI: Sissoko, Dolberg, Rose, Ziyech

ESPULSI: nessuno