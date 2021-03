Ajax-Torino e quella sedia al cielo: Mondonico nella storia

Ajax-Torino, finale di Coppa UEFA del 1992, ha lasciato in eredità un’immagine iconica: Mondonico che solleva al cielo una sedia per protesta.

Ajax-Torino, 13 maggio 1992, finale di ritorno di Coppa UEFA: i granata si vedono negare un rigore solare, Emiliano Mondonico per protesta solleva una sedia al cielo. Ed è subito storia.

Il Toro, dopo il 2-2 del 'Delle Alpi', ha bisogno di vincere in Olanda per alzare il trofeo: legni e torti arbitrali, però, glielo impediscono. E portano il 'Mondo' a sfogare il malumore nel modo meno prevedibile.

L'allenatore torinista, una volta non punito col penalty l'intervento in area di Frank De Boer su Cravero sul punteggio di 0-0, non ci sta e si mostra contrario alzando in aria una sedia presente a bordo campo.

Alla fine il risultato non cambierà e l'Ajax si aggiudicherà la Coppa, lasciando a bocca asciutta Mondonico, squadra e tifosi: "Quella partita fu un esempio di vita incredibile - raccontò l'ex tecnico qualche anno più tardi - Arrivare secondi è la cosa più brutta che esista, meglio venire eliminati al primo turno. Vai in finale e arrivi secondo, arrivi secondo e non conti più niente".

"Cravero va a terra in area e dico 'Rigore' - aggiunse il 'Mondo' - Al posto delle panchine c'erano delle sedie in legno e io ne alzo una per manifestare la mia rabbia e dire all'arbitro: 'Cavolo, come fa uno a cadere davanti al portiere se non è falciato e non c'è un calcio di rigore?'". La notte dell'Olympisch Stadion, seppur amara, resterà indelebile.