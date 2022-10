Arriva l’Ajax, Spalletti carica il Napoli: “In campo come se fosse una finale”

Luciano Spalletti parla alla vigilia di Napoli-Ajax: “Ci giochiamo la qualificazione al Maradona, non possiamo fare calcoli”.

Primo posto in classifica in campionato e primo posto in classifica nel Gruppo A di Champions League. Quello del Napoli è stato un avvio di stagione da sogno, uno di quelli che ti pone già di fronte al primo vero bivio.

Mercoledì sera infatti la compagine partenopea affronterà l’Ajax nel match che vale il primo match point per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo.

Dopo il clamoroso successo per 6-1 maturato ad Amsterdam, il Napoli punta a ripetersi e ad allungare la sua striscia di successi consecutivi (ben otto in tutte le competizioni).

Luciano Spalletti ha presentato la sfida in programma al ‘Diego Armando Maradona’, nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Domenica, in alcuni momenti, il ritmo è stato più basso rispetto a quello delle ultime partite. Non so se sia stata stanchezza o il modo di giocare degli avversari. Io ho visto la squadra allenarsi benissimo e quindi sono fiducioso sul fatto che si possano mantenere alti i nostri livelli di ritmo”.

Al Napoli basta un punto per l’approdo alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

“Ci giochiamo la qualificazione al ‘Maradona’ con lo stadio pieno. Sappiamo quale sarà la reazione dell’Ajax dopo quanto successo nell’altra partita. Noi dobbiamo interpretare la gara di domani come se fosse una finale, dobbiamo metterci dentro tutta la carica e la fame che serve nelle finali. Questo senza fare nessun calcolo, perché non sappiamo se siamo bravi a fare calcoli. Dal primo momento che ci siamo conosciuti abbiamo infatti sempre ragionato nello stesso modo e fino ad ora la cosa ha portato dei risultati. Sarebbe un errore gravissimo cambiare proprio adesso”.

Spalletti si appresta a recuperare Osimhen, un giocatore importantissimo per il Napoli.

“Per noi è un punto di forza già averlo a disposizione perché è un calciatore top. Poi se si parla di prevenzione di infortuni muscolari, possiamo dire che Rrahmani ha subito una torsione in un’azione, sono cose che possono capitare a tutti. E’ una perdita importante e ci dispiace, ma tutti si sono allenati bene e abbiamo delle carte importanti da giocarci anche nel suo ruolo. Non avremo problemi a mettere in campo una formazione di tutto rispetto”.

Il tecnico della compagine partenopea ha spiegato quali sono le differenze tra le partite in campo europeo e quelle del campionato italiano.

“In Europa si gioca con ritmi diversi e questo vale soprattutto per le squadre che abbiamo affrontato. Non dimentichiamoci che si parlava del nostro come di un girone dalle grandissime difficoltà, proprio per questo motivo. Dobbiamo giocare su questi ritmi perché questo serve per prenderci cose che non sono ancora nostre. Bisogna avere una prospettiva di migliorare e accrescere questa voglia e questa ricerca in tutte le cose dentro la partita”.

Il 6-1 dell’andata ha destato scalpore in Olanda.

“Fino al primo goal siamo stati anche in difficoltà. Abbiamo avuto una reazione da campioncini e abbiamo capito che serviva un qualcosa in più. Domani proveremo ad iniziare la gara nel miglior modo possibile. Se fossi l’allenatore dell’Ajax io avrei chiaro cosa fare domani. Più cose fai e più gli avversari provano a metterti in difficoltà. Se siamo appagati gli avversari si caricano ancora di più. Noi siamo fiduciosi e dobbiamo dare continuità a questo momento positivo”.

Spalletti non si è sbilanciato sulla formazione che manderà in campo.

“Cambieremo certamente qualcosa, ma è meglio non dire cosa. E’ un po’ scorretto far sapere prima le mie scelte ai miei giocatori dai giornali. Se Raspadori è venuto un conferenza perché gioca? No, queste sono scelte della comunicazione e posso già dirvi che le prossime volte verranno Simeone e Mario Rui. Su Osimhen posso dire di non aver mai visto cattive reazioni quando l’ho tolto dal campo. E’ sempre propositivo e tiene ai risultati della squadra. Per come si allena e confronta con i compagni può diventare un leader. Per noi è una fortuna avere tre attaccanti con caratteristiche diverse”.