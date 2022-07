L’Ajax riprende Brobbey per quasi 20 milioni: un anno fa lo aveva perso a zero

19,35 milioni di euro bonus compresi per l’attaccante classe 2002 che nell’estate 2021 si era accasato al Lipsia da svincolato.

Storie di pentimenti di mercato. Non è inusuale che un giocatore torni in un club in cui aveva già giocato in precedenza, anche ad un anno di distanza. Il caso Lukaku insegna, per capirci.

Brian Brobbey rispetto al nuovo numero 90 dell’Inter ha fatto il percorso inverso. Un anno fa aveva deciso di lasciare l’Ajax a parametro zero, andando a firmare per il RB Lipsia.

Un trasferimento già annunciato in primavera, in anticipo sui tempi. Sembrava una scelta convinta, per entrambe le parti: l’olandese poteva diventare la punta di riferimento. Poi però l’arrivo di André Silva gli ha chiuso lo spazio.

A gennaio, dopo soltanto 14 presenze praticamente tutte dalla panchina, zero goal e prestazioni mai sicure, la decisione di ritornare in prestito all’Ajax. E la rinascita: come vice di Haller, 8 reti in 14 gettoni. Tutt’altra pasta.

E così la decisione dell’Ajax di puntare nuovamente sul classe 2002, soprattutto dopo la cessione di Haller. Pagandolo però a suon di milioni di euro: 16,35 più bonus, fino ad arrivare a 19,35 complessivi.

Welcome back to your club ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 22, 2022

Una cifra certamente non esagerata per un giocatore dal potenziale molto alto, ma che forse si poteva evitare, soprattutto pensando ad un anno fa.