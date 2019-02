Ajax-Real Madrid: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

L’Ajax ospita il Real Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L’ Ajax di Erik Ten Hag affronta il Real Madrid di Santiago Solari nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League . Gli olandesi sono arrivati al secondo posto nel Gruppo E, alle spalle del Bayern Monaco, mentre gli spagnoli si sono affermati nel Gruppo G, davanti alla Roma.

Il miglior marcatore per i Lancieri in Champions League è Dusan Tadic, autore di 5 reti in 6 partite nella fase a gironi. Tra i blancos sono invece Gareth Bale e Karim Benzema ad aver segnato il maggior numero di goal nella competizione, entrambi con 3 segnature.

L’Ajax arriva a questo delicato appuntamento con il morale basso, dopo la sconfitta per 1-0 rimediata nell’ultimo turno di campionato contro l’Heracles. Sentimenti all’opposto invece per il Real Madrid che nel weekend si è aggiudicato il derby contro l’Atletico con un netto 3-1, superando così i cugini nella Liga spagnola.

QUANDO SI GIOCA AJAX-REAL MADRID

Ajax-Real Madrid si giocherà mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 21.00 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

DOVE VEDERE AJAX-REAL MADRID IN TV E STREAMING

La partita Ajax-Real Madrid sarà trasmessa in diretta nazionale su Rai 1. Per gli abbonati Sky sarà anche possibile seguire il match sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, per gli abbonati Sky, e RaiPlay per quelli Rai.

FORMAZIONI UFFICIALI AJAX-REAL MADRID

L'Ajax è invece costretto a fare a meno di Magallan, alle prese con dei fastidi alla coscia. I Lancieri schierano così Onana tra i pali, con Mazraoui e Tagliafico terzini. La coppia di difesa è invece formata da De Ligt e Blind. Centrocampo a tre con Schone, Van de Beek e De Jong. In attacco spazio a Tadic, Neres e Ziyech, col marocchino che agirà nel ruolo di falsa prima punta: Huntelaar in panchina.

Nel Real Madrid la porta è difesa da Courtois, con Sergio Ramos e Nacho a fargli da schermo al centro della difesa: Varane, non al meglio, non va nemmeno in panchina. Solari affida le fasce laterali a Carvajal e Reguilon, che vince ancora il ballottaggio con Marcelo. Classico centrocampo formato da Modric, Casemiro e Kroos, con l'attacco che viene invece affidato al tridente formato da Bale (preferito a Lucas Vazquez), Benzema e Vinicius Jr.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong, Van de Beek; Neres, Ziyech, Tadic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Junior.