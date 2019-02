Ajax-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Marcelo in panchina, Vinicius dal 1'

Solari manda ancora in panchina Marcelo, dando fiducia a Reguilon. Nell'Ajax spazio al tridente leggero con Neres, Tadic e Ziyech.

Queste le formazioni ufficiali di Ajax e Real Madrid:

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico; Schone, De Jong, van de Beek; Neres, Ziyech, Tadic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius.

L'andata degli ottavi di finale tra Real Madrid e Ajax sarà giocata alla Johan Cruijff Arena. Si prospetta una partita spettacolare, con due squadre offensive e storicamente molto "adatte" a questa competizione.

Santiago Solari sceglie ancora Reguilon come terzino sinistro, con Marcelo in panchina. Varane non recupera. Centrocampo classico e attacco con Vinicius, Bale e Benzema. Isco non va nemmeno in panchina.

Erik ten Hag schiera il tridente leggero, con Dolberg e Huntelaar in panchina. A centrocampo recupera De Jong (per lui è praticamente il primo Clasico). Blind in mezzo alla difesa al fianco di De Ligt.