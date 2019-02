Ajax-Real Madrid: giovedì discussione all'UEFA sul giallo 'volontario' di Sergio Ramos

La commissione disciplinare UEFA ha aperto l'indagine su Sergio Ramos: il giallo volontario contro l'Ajax può costargli caro. Giovedì la discussione.

La commissione etica e disciplinare dell'UEFA ha deciso di aprire un'inchiesta per indagare su Sergio Ramos per il cartellino giallo volontario preso contro l'Ajax nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Giovedì 28 febbraio è in programma la discussione del caso.

Il centrale del Real Madrid era stato ammonito per un fallo su Dolberg sul risultato di 1-2, dopo essersi messo d'accordo con la propria panchina, di modo da saltare il ritorno e "pulire" le sue diffide in vista dei quarti di finale. Ramos nel post-partita aveva confessato di aver cercato il cartellino giallo.

Il caso è stato messo sotto osservazione dall'UEFA già nelle ore successive alla partita. UEFA che oggi ha comunicato che l'indagine è ancora aperta e il caso sarà discusso il 28 febbraio di fronte alla commissione etica e disciplinare.

Il rischio per Ramos è di un turno aggiuntivo di squalifica oltre a quello che salterà, ovvero il ritorno con l'Ajax. Il capitano del Real Madrid potrebbe saltare l'andata dei quarti di finale.

L'ultimo caso simile ha riguardato Geoffrey Kondogbia, che si è fatto ammonire nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Celtic all'andata, sul risultato di 0-2 per i suoi. Il francese è stato squalificato per due turni e salterà la prima parte dell'ottavo con il Krasnodar.

Stessa sorte che potrebbe toccare a Ramos, che subirebbe una grande beffa: voleva saltare una partita forse inutile, ne potrebbe saltare una forse decisiva per il cammino in Champions League del suo Real Madrid.