Ajax-Real Madrid 1-2: la zampata di Asensio condanna i Lancieri

L'andata degli ottavi tra il Real Madrid e l'Ajax se l'aggiudicano le Merengues. Olandesi spettacolari, spagnoli cinici e spietati.

L'Ajax illumina, dipinge calcio, ma spreca tanto. Il Real Madrid resiste, cresce nella ripresa e porta a casa una vittoria sorprendente, per quello che si è visto in campo. Apre i conti Benzema, Ziyech pareggia e nel finale chiude il bilancio Asensio, subentrato dalla panchina. Appuntamento al Santiago Bernabeu per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Solari lascia in panchina Marcelo, fiducia a Reguilon. In attacco Vinicius accompagna Benzema e Bale. Erik ten Hag sceglie il tridente leggero, escludendo inizialmente Dolberg e Huntelaar. Alla Johan Cruijff Arena, per tutto il primo tempo, c'è solo l'Ajax in campo. Gli olandesi giocano un calcio delizioso, corrono il doppio rispetto alle Merengues e pressano a uomo tutti gli avversari. C'è solo un piccolo problema: sono sfortunati e poco cinici. Arriva un palo con Tadic ed un goal annullato a Tagliafico per un millimetrico fuorigioco, oltre che ad un salvataggio di Courtois su Ziyech.

Il Real Madrid resiste, anche in modo fortunato, e sistema la situazione nella ripresa. Come prevedibile, alla prima azione offensiva di un certo spessore, gli spagnoli puniscono l'Ajax con un goal di Benzema, assistito dalla giocata individuale di Vinicus. Gli uomini di Erik ten Hag però non si scollano, continuano a fare il loro gioco spettacolare e, al 75', Ziyech riporta il risultato in pareggio con un piatto sinistro da dentro l'area di rigore.

Il pubblico di casa continua a spingere i propri beniamini, in un clima da finale, ma il Real Madrid in Champions League non perdona. A tre minuti dalla fine ci pensa Asensio, subentrato dalla panchina, a piazzare la zampata decisiva praticamente a porta vuota. Gli olandesi dovranno ribaltare il verdetto al Santiago Bernabeu, non un'impresa facile...

I GOAL

60' BENZEMA 0-1 - Azione personale di Vinicius, salta tutti, converge in mezzo e serve un pallone che, per Benzema, deve soltanto essere scaraventato all'incrocio.

75' ZIYECH 1-1 - L'Ajax orchestra in modo corale, la palla arriva a sinistra dove c'è Neres: cross basso di mancino e, sempre di mancino, Ziyech in area apre il piattone in modo decisivo.

87' ASENSIO 1-2 - Transizione perfetta del Real Madrid. Carvajal dalla destra mette un cross sul secondo palo, arriva Asensio che, sfruttando un'uscita superficiale di Onana, deposita a porta vuota.

IL TABELLINO

AJAX-REAL MADRID 1-2

Marcatori: Benzema, Ziyech, Asensio

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico; Schone (73' Dolberg), De Jong, van de Beek; Neres, Ziyech, Tadic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale (60' Lucas Vazquez), Benzema (73' Asensio), Vinicius (80' Mariano Diaz).

Ammoniti: Ziyech, Reguilon, Lucas Vazquez, Sergio Ramos

Espulsi: nessuno

Arbitro: Skomina