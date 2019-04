Ajax, Razvan Marin il nuovo acquisto: arriva a sei giorni dalla gara contro la Juventus

Acquistare un giocatore a soli sei giorni da una delle gare più importanti della stagione. È quanto ha fatto quest'oggi l' , molto attivo sul mercato a meno di una settimana dal match di andata dei quarti di finale di contro la , in programma mercoledì 10 aprile alla Johan Cruijff Arena.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club olandese ha infatti annunciato l'acquisto di Razvan Marin dallo Standard Liegi. Il centrocampista rumeno ha firmato un contratto quinquennale che avrà inizio dal prossimo 1 luglio 2019.

